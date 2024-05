PC investiga assalto a clientes e funcionários de clínica odontológica em Ananindeua

A Polícia Civil investiga um caso de assalto a clientes e funcionários de uma clínica odontológica no centro de Ananindeua. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que fica localizado na Avenida Cláudio Sanders, mostram a ação do suspeito, que ainda não foi identificado. O caso ocorreu na quarta-feira (22/05), quando algumas pessoas estavam no local recebendo atendimento.

Pelas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que o suspeito, que usa uma camisa preta e calça jeans, entra na clínica se passando por cliente. O vídeo mostra que era por volta de 11h40, quando ele anunciou o assalto. Poucas pessoas estavam no local, então o homem, que aparentemente age sozinho, rende um funcionário e entra nas salas em busca de outros objetos de valor.

As vítimas relataram que o homem as ameaçou com uma arma de fogo. Dessa maneira, ele conseguiu pegar aparelhos celulares dos clientes e funcionários. Toda a ação ocorre muito rapidamente. Depois de olhar as salas e pegar os celulares, o homem sai do local caminhando normalmente. As testemunhas ainda informaram que, por algum acontecimento desconhecido, o homem largou os aparelhos celulares poucos metros longe da clínica.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Ananindeua trabalham para identificar e localizar o suspeito do crime. Um simulacro de arma de fogo e três celulares foram apreendidos.