PM do Pará é morto e mulher baleada em assalto a ônibus de viagem no Maranhão

Um policial militar identificado como Mazoel da Silva Carvalho, de 34 anos, morreu após ser baleado durante um assalto a um ônibus de viagens na madrugada desta terça-feira (14/05), na BR-316, no Estado do Maranhão. Conforme as informações sociais, homens armados tentaram roubar passageiros que seguiam para a região nordeste do país. Uma outra passageira também foi baleada e recebeu socorro médico. Mazoel era lotado na 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), em Garrafão do Norte, nordeste do Pará, unidade que integra o Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII).

Os relatos policiais indicam que o PM e as demais vítimas estavam em um ônibus de turismo que saiu do município de Capanema rumo a Fortaleza e Pernambuco. Em certo momento da viagem, o veículo foi abordado por cinco homens armados que estavam em uma camionete Hilux branca, que já seguia o ônibus há alguns quilômetros. Não há muitos detalhes sobre o que ocorreu dentro do ônibus. Os passageiros informaram que os suspeitos dispararam contra Mazoel e a mulher e depois levaram os pertences dos demais passageiros.

O policial foi atingido no peito, assim como a outra vítima baleada. Mazoel teria ficado desacordado, enquanto os suspeitos roubaram joias, celulares, cordões, cerca de 80 mil reais dos passageiros e a arma do policial. Os homens fugiram após o crime. O condutor do ônibus dirigiu até o Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá, para que o PM e a outra mulher fossem socorridos, mas Mazoel morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Não há detalhe sobre o estado de saúde da mulher alvejada. Em nota, a Polícia Militar lamenta a morte do agente e informa que o setor de assistência social da Corporação presta apoio à família do policial.