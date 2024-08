Foragido do Pará é preso no Rio de Janeiro 10 anos após homicídio

Um homem foragido da Justiça do Pará foi preso nesta quarta-feira (31), no Rio de Janeiro, dez anos após cometer um homicídio na cidade de Breu Branco, no sudeste paraense. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paraense. O inquérito do caso permanece sob a responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), a prisão foi resultado de uma investigação conjunta entre a PF de Altamira (PA), a PF de Nova Iguaçu e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. As investigações permitiram localizar o ​paradeiro do suspeito, que foi então detido pela Polícia Civil carioca.

O homem é apontado como o responsável por ter baleado e matado Gisiele Moura de Oliveira, de 24 anos, em 2014, no município de Breu Branco. Testemunhas relataram que o crime ocorreu após a vítima se recusar a dançar com o agressor, então proprietário de um bar. Enfurecido, ele sacou uma arma e efetuou vários disparos. Gisiele foi socorrida, mas morreu horas depois no hospital.

Após o crime, o agressor fugiu e permaneceu foragido por uma década, até ser localizado e preso nesta quarta.