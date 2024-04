Diretor é flagrado por alunos fazendo sexo com funcionária de escola; vídeo

O diretor de uma escola estadual, identificado como Robson José da Silva Batista, foi afastado do cargo e está sendo investigado após ser flagrado fazendo sexo nas dependências de uma escola com uma funcionária temporária. A mulher também teve o contrato de trabalho suspenso.

Imagens de câmeras de segurança mostram o diretor e a funcionária no anfiteatro da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, localizada na zona leste de São Paulo, se relacionando na beira do palco. Veja:

Segundo apuração do portal Metrópoles, a prática sexual foi interrompida por alunos da escola, que chegaram no local durante o ato. Também nas imagens é possível perceber que, assim que é flagrado, o diretor da escola sai correndo enquanto a mulher veste as roupas e sai logo atrás.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com