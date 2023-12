Casal é flagrado fazendo sexo na 'Calçada da Fama' de Hollywood

Um casal foi surpreendido em um momento íntimo, sob um saco de dormir, na renomada Calçada da Fama de Hollywood, na Califórnia, nos EUA. O incidente, que aparenta envolver dois homens, ganhou notoriedade após ser compartilhado em uma postagem no X (antigo Twitter) no último sábado (16/12). O vídeo de 15 segundos exibe um saco de dormir prateado e azul, com dois pares de pernas visíveis, movimentando-se continuamente.

Em meio à cena, um dos indivíduos utiliza apenas um sapato, enquanto a câmera gira, revelando uma das estrelas icônicas da Calçada da Fama ao fundo, criando uma atmosfera que remete a momentos íntimos sob um edredom, como nos programas de televisão como Big Brother.

A localização exata na Calçada da Fama não foi confirmada. A origem do vídeo que viralizou nas redes e a data do incidente permanecem desconhecidas. Até o momento, não há informações sobre eventual abordagem policial ao casal envolvido na situação inusitada.