'Profissional no sexo oral', diz Diego Pupe sobre Renan Bolsonaro

O ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, Diego Pupe, que expôs um suposto relacionamento entre os dois, voltou a provocar uma polêmica envolvendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, em uma entrevista para o canal Na Real, de Bruno Di Simone, o suposto ex-namorado era "profissional no sexo oral". As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

"Quando entrei no relacionamento com ele, no primeiro encontro completo, ele já sabia de muita coisa. Ele não era novato. Ele sabia de muita coisa de pegar, de agir, de fazer. Não é a mesma coisa [de quem está tendo a primeira relação na vida]. Entendeu? A gente conhece", detalhou Diego.

Pupe seguiu o relato: "Ele falou que eu era o primeiro homem que ele estava pegando, né? Só que ele foi bem profissional. Bem forte. E é bem diferente, né? Do que ele gosta, diz ele que gosta [de mulher], uma coisa que é a mentira".

Conversas

Jair Renan Bolsonaro alega que nunca teve um relacionamento com Diego Pupe. Mas, o ex-assessor decidiu mostrar o conteúdo completo da conversa que teve com o filho mais novo de Jair Bolsonaro. No diálogo, que ganhou a web nos últimos dias, os dois falam sobre atos sexuais e ciúmes. "A gente viveu um namoro", confessou o rapaz, que ainda rebateu as declarações do empresário.

"Vi você conversando com aquele cara e fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim? Já é! Então não vai responder?", disse o filho de Bolsonaro em mensagem enviada a Pupe, após pedir para dar uma "rapidinha" antes de a mãe dele acordar.

Relacionamento

Diego ainda deu detalhes sobre o envolvimento. Segundo ele, os dois moraram na mesma casa por quase um ano. "A mãe dele não sabia do nosso caso, e eu não sei qual desculpa ele deu para manter a minha presença lá. Não falávamos sobre esse assunto", contou o ex-assessor.

Ainda segundo Diego, ele dormia no quarto ao lado de Renan e os dois mantinham relações íntimas, mas não dormiam juntos. Ele até compartilhou um print em que Renan pede que ele leve preservativos. "Tá na minha nécessaire", sugeriu. E Pupe manda um ponto de interrogação, porque não havia entendido. "Leva camisinha", completou, de acordo com as mensagens.