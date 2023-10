Jornalista pede que comunidade LGBTQIA+ apoie Renan Bolsonaro após revelação de suposto namoro gay

O apresentador e jornalista Manoel Soares foi bastante criticado nas redes sociais após fazer uma publicação nesta quarta-feira (11) onde diz que a comunidade LGBTQIA+ precisa "encontrar forças" para acolher Jair Renan Bolsonaro, exposto pelo ex-assessor, Diego Pupe, que supostamente diz ter tido um relacionamento homoafetivo com o filho do presidente Jair Bolsonaro.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Manoel escreveu: “O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que, como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai”.

Apresentador e jornalista Manoel Soares pede que Renan Bolsonaro seja apoiado pela comunidade LGBTQIA+ após vazamento de suposto namoro dele com ex-acessor (Reprodução/X: @manoelsoares)

Após ser bastante criticado, o jornalista escreveu em outra publicação: “Sério que eu preciso ter colocado 'ironia', ´sério? Assim como a facada e a presença do Hélio atrás dele, esse movimento do filho para mim é um shower... vamos adiante".

Após centenas de comentários, o jornalista decidiu apagar a publicação. Em seguida, Manoel se retratou na mesma rede social sobre a primeira publicação, e agradeceu aos amigos LGBTQIA+ que o alertaram sobre o assunto.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)