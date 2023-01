BBB 23: Filho de Bolsonaro comenta unfollow de Gabriel, da Casa de Vidro: 'se vendeu'

Após a entrada de quatro participantes na Casa de Vidro do BBB 23, a internet, como de praxe, vasculhou a vida dos candidatos ao confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Entre os fatos apontados na web, o fato do brother Gabriel ser seguido por Jair Renan Bolsonaro, o quarto filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou destaque. Porém, foi detectado que Gabriel não seguia de volta o "04".

Pois o filho de Bolsonaro de manifestou. Nas redes sociais, o Renan comentou que Gabriel o seguia e 'se vendeu' para Boninho, diretor do reality da Rede Globo.

"Você me seguia, mas se vendeu. A pergunta é: sofá do Boninho, quanto custou para você ou o que custou ?", indagou,

(Reprodução/Instagram)

Além de Renan, Gabriel seguia outras contas relacionadas ao ex-presidente da República.