Renan Bolsonaro é gay? Prints vazam e mostram suposto relacionamento com ex-assessor

Um assunto acerca da vida amorosa de Jair Renan Bolsonaro, o 4º filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vem sendo bastante comentado nas redes sociais nos últimos dias. Trata-se de um suposto romance homoafetivo de Renan com o ex-assessor, Diego Pupe. A polêmica iniciou na última segunda-feira (9) quando o jornalista Leo Dias entrevistou o "04", como é apelidado, e o mesmo revelou como era a relação dos dois.

"Só contestando algumas coisas que ele (Diego) me mostrou. Ele mostrou um print, que foi lavrado no 18º Cartório do Distrito Federal. Esse print mostra uma grande intimidade entre vocês. Uma intimidade que parece existir um relacionamento amoroso", avisou Leo Dias. Confira a entrevista.

Vídeo da entrevista completa de Renan Bolsonaro

O print refere-se a uma suposta conversa de Renan com Diego, por meio do Whatsapp. No bate-papo, Renan suplica para que o ex-assessor não termine o relacionamento por algum motivo, que não foi revelado.

"Eu te amo, cara. Não termina comigo por conta disso. Já que não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porr*? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor", teria escrito Renan Bolsonaro, segundo prints apresentados por Leo Dias.

Renan, por sua vez, explicou a situação: "Foi entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas. Dormia em casa e eu não tinha problema com isso. Era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre me apresentava as amigas dele e, se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava", contou Renan. Em seguida, ressaltou que não é homofóbico: "Nunca tive preconceito, ser humano é ser humano, independente do que a pessoa é", continuou."Era meu amigo, cara. Não tenho essa questão de preconceito nem nada. Se você for ou não, problema seu, não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", rebateu.

O ex-assessor, Diego Pupe, também deu entrevistas a colunistas nacionais. Em uma delas, contou que tem registros de momentos íntimos com Renan Bolsonaro. Confira!

Em um vídeo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, Gusttavo Lima, Renan e Diego estão juntos, e o cantor sertanejo brinca dizendo que vai levar o suposto ex-namorado de Renan Bolsonaro para casa. Nas imagens, o ex-assessor pergunta para o filho de Jair Bolsonaro: "Eu sou de quem?", e Renan responde: "Você é meu!". Gusttavo brinca em seguida: "Perdeu bebê, eu vou levar pra mim. Vou levar pra casa".

Repercussão em família

Outro print viral dessa semana foi sobre o Eduardo Bolsonaro. Uma suposta postagem, bem lavagem de roupa suja, deu o que falar na internet. Isso porque segundo Eduardo, Jair Messias pegava no pé do parlamentar quando era adolescente, sobre algumas atitudes, como o uso de maconha. Pela imagem, o 2º filho do ex-presidente tenta se justificar: "Agora comer c* de viado? Essa desonra eu nunca dei pro nome da nossa família". Veja!

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)