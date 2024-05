Estudo revela que homens que beijam suas esposas todos os dias vivem mais

Um estudo realizado durante 10 anos apresentou um bom resultado para os homens que beijam as suas esposas todos os dias antes de irem para o trabalho. Os dados revelam, que essas pessoas tendem a viver 4 ou 5 anos a mais.

Os resultados foram publicados na revista alemã Selecta e participaram aproximadamente 110 gestores industriais alemães.

Lideradas pelo professor de psicologia na Universidade de Kiel, Arthur Szabo, a pesquisa ainda mostra que os maridos que se despediam das esposas com um beijo ganhavam 20 a 35% mais dinheiro do que os que não o faziam.

Os pesquisadores também descobriram que, além de aumento nos salários, eles ainda passaram a ocupar melhores cargos no trabalho.

“Os maridos que saem de casa pela manhã sem beijar suas esposas o fazem porque o casal brigou ou porque eles se separaram. Em ambos os casos, o marido começa o dia com uma atitude negativa. Ele tende a ser mal-humorado e deprimido. Ele é desinteressado em seu trabalho e no ambiente. Embora muitos homens finjam indiferença para com suas esposas, quase todos eles estão se enganando”, aponta o estudo.

“Mesmo que um homem tenha deixado de amar a sua esposa, ele ainda é influenciado pela atitude dela para com ele. Nossa pesquisa prova isso e de forma conclusiva. Um marido que beija a esposa todas as manhãs antes de ir para o escritório começa o dia com uma atitude positiva. Seu sentimento de harmonia se reflete tanto fisiológica quanto mentalmente”, informa.

Os psicólogos Linda e Charlie Bloom disseram que durante um beijo prolongado, de pelos menos seis segundos, o corpo produz hormônios que promovem sentimentos e emoções positivas, a exemplo da oxitocina.

“No ato de beijar, as sensações vão diretamente para o sistema límbico, a parte do cérebro associada ao amor, à paixão e à luxúria”, disseram ao Psychology Today.

“O coquetel do amor é composto de neurotransmissores e hormônios, incluindo dopamina, oxitocina, serotonina, adrenalina e endorfinas”, acrescentaram.

“A oxitocina é secretada com um abraço de 20 segundos ou um beijo de seis segundos… Isso cria uma sensação de segurança psicológica, conexão e vínculo”, declarou o professor e pesquisador John Gottman no podcast The Diary of a CEO.