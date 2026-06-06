Alerta severo para chuvas intensas é enviado a celulares de moradores de Belém na tarde deste sábado
Sistema de notificação emergencial orientou a população a evitar áreas alagadas e buscar abrigo seguro durante a forte chuva
A Defesa Civil emitiu, na tarde deste sábado (6), um alerta severo para chuvas intensas em Belém. A notificação começou a tocar nos celulares de moradores da capital paraense por volta das 17 horas. O aviso foi enviado pelo sistema Defesa Civil Alerta (DCA), ferramenta que dispara mensagens automáticas para celulares sem necessidade de cadastro prévio. O recurso é utilizado apenas em situações consideradas extremas e com risco imediato.
Na hora do envio do alerta chovia muito em Belém. Diz o comunicado: “Alerta severo. Defesa Civil Belém. Alerta de chuvas intensas. Evite áreas alagadas e busque abrigo seguro. Fique atento e siga as orientações da Defesa Civil”.
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