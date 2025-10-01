no dia do idoso, imagem peregrina leva fé e emoção ao 'pão de santo antônio'

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou, na manhã desta quarta-feira (1º), a casa de acolhimento de idosos Pão de Santo Antônio, em Belém. A visita ocorreu no mesmo dia em que se comemoram o Dia Internacional da Pessoa Idosa e de Santa Teresinha. Antes, houve uma missa na capela da casa, celebrada pelo cônego Vladian Silva Alves.

O “Pão de Santo Antônio” acolhe em torno de 70 idosos, explicou a diretora-presidente da instituição, Socorro Morgado. Para ela, a visita foi um presente de fé. “É a imagem da nossa Santa Peregrina, Nossa Senhora, que representa a festa do paraense, como se fosse o Natal do paraense", contou. "Então, ela vir a esta casa justamente no Dia Internacional do Idoso é muito gratificante. Eu tenho a agradecer a Deus por ter conseguido que esta visita se realizasse hoje, no dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso e Dia de Santa Teresinha. Ela abençoou a nossa casa, que tanto precisa ser abençoada. É uma casa de acolhimento, uma casa de amor, que cuida dos idosos”, afirmou.

A instituição, que acolhe atualmente aproximadamente 70 idosos, busca oferecer não apenas moradia, mas também atenção integral e qualidade de vida. Ainda segundo Socorro Morgado, o trabalho é desenvolvido de forma multidisciplinar e envolve desde cuidados médicos e terapêuticos até atividades de convivência e espiritualidade. "Aqui nós cuidamos da saúde e da mente do idoso. Temos um trabalho intenso de cognitividade e contamos com uma equipe completa, formada por psicólogas, enfermeiras, médico geriatra, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, terapeuta ocupacional e até musicoterapia", disse. "Além disso, a espiritualidade tem papel central. Tudo começou em uma capela. A casa tem capela própria, e tudo aqui é como um agradecimento por uma graça alcançada. Nosso objetivo é que cada idoso se sinta vivo, ativo, digno e consciente de que Deus está presente em sua vida”, afirmou.

A imagem mostra a diretora-presidente do "Pão de Santo Antônio", Socorro Morgado (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Socorro continuou falando sobre o trabalho desenvolvido na casa. “Ter o convívio de um idoso é um grande prazer. O idoso pode pensar que ele ainda é proativo. O idoso tem muito conhecimento, muita sabedoria, que pode passar para as pessoas que convivem com ele. É isso que a gente preza: que o idoso viva com dignidade e com a presença de Deus”, completou.

Socorro Morgado também ressaltou ainda que visitas como a da Imagem Peregrina provocam um impacto profundo no bem-estar dos idosos. “Eles melhoram muito. É visível como ficam agradecidos e emocionados. Muitos sonham com esse dia, esperam ansiosamente pela presença de Nossa Senhora”, afirmou.

Emoção entre os idosos

Entre os acolhidos pela casa está Fátima Sueli de Brito Pessoa, que completará 90 anos no próximo dia 9 de dezembro. Moradora do 'Pão de Santo Antônio' há dois anos, ela definiu a visita da Imagem como um momento indescritível. “Não posso nem explicar, dá tanta emoção, só da gente olhar para ela. Isso não tem como descrever”, disse. “Ela é linda, maravilhosa. Todo ano a gente a recebe em Belém, e agora ela também está em nossa casa. É uma felicidade imensa. As pessoas que vêm de fora amam muito o Círio, acompanham aquela multidão. É a melhor coisa que existe para nós, paraenses. Nossa Senhora representa o nosso Pará e até vai para fora, em visitas internacionais. Isso é motivo de orgulho”, afirmou.

Sueli fez questão de destacar que, para ela, o momento vivido nesta quarta-feira, no Círio, é, acima de tudo, de gratidão. “Tem que agradecer. Já chega de tanto pedido. Já pedimos muito para ela”, afirmou. “Ela é a nossa companheira nas horas difíceis, que nos protege dos perigos. Aqui em Belém, o Círio é alegria, é o momento mais especial do ano. Estar perto dela é uma bênção, é um privilégio. Às vezes até me sinto egoísta por tanto orgulho que tenho de tê-la conosco”, acrescentou, entre lágrimas.

A senhora Fátima Sueli de Brito Pessoa, 89 anos, definiu a visita da Imagem como um momento indescritível (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A presença da Imagem Peregrina renova a fé, fortalece a esperança e reafirma o sentido de comunidade. No Dia Internacional da Pessoa Idosa, a visita ganha ainda mais relevância, pois lembra a importância de valorizar quem já construiu tantas histórias e que continua a ensinar, com sabedoria e experiência, as novas gerações. Após a missa, a imagem foi levada para visitar os demais idosos que residem na casa e que não puderam assistir à celebração religiosa na capela.