Procissão homenageia Santo Antônio no bairro do Guamá, em Belém

Em louvor a Santo Antônio, celebrado nesta quinta-feira (13), uma procissão em homenagem ao padroeiro foi realizada pela manhã pela Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio, que é referência em Belém no acolhimento de pessoas idosa e fica localizada no bairro do Guamá. O cortejo, que começou por volta das 8h, reuniu dezenas de devotos, percorreu o entorno da Casa do Pão de Santo Antônio, que fica na avenida José Bonifácio.

A imagem de Santo Antônio foi conduzida pelos Guardas da Capela em um andor enfeitado com flores. Cânticos católicos e orações marcaram o momento. Após a caminhada, os fiéis retornaram novamente à capela. Na chegada, uma missa solene pelo dia do santo foi celebrada, sendo presidida pelo Cônego Vladian. Durante a celebração litúrgica, também foi realizada a benção dos pães de Santo Antônio, tradicional gesto na data em que se comemora o padroeiro.

Diretora-presidente da associação, Socorro Morgado, afirma que a festividade - sobretudo a procissão - é um momento de celebrar um dos santos mais queridos do mundo, que é padroeiro da entidade. Esse momento, como conta ela, também é uma forma de festejar junto com os idosos que são acolhidos no local. "Os idosos ficam com um sorriso largo ao ver a casa cheia de fiéis e por estar em oração na capela", frisa a gestora do espaço.

Durante a homilia, se direcionando aos fiéis, o celebrante relembrou a vida de Santo Antônio e o exemplo dele com a sua servidão ao Reino dos Céus. "Ele sabia muito da Sagrada Escritura. O santo experimentou a alegria de pertencer ao Senhor. É difícil entrarmos em uma igreja e não ter a Imagem de Santo Antônio", afirmou o celebrante durante o sermão, ao destacar que o padroeiro é um dos santos mais populares no Brasil e no mundo.

Como reforçado pelo sacerdote, o padroeiro, que morreu a caminho da cidade de Pádua, na Itália, deixou um legado que serve como inspiração de amor em Deus. A forte devoção em todo o mundo, de acordo com ele, mostra a dimensão da intercessão do santo. Conhecido por inúmeros milagres, o celebrante frisou, ainda, a grandiosidade de Santo Antônio: "Não vamos pensar só no Santo Antônio, que é considerado 'casamenteiro', mas no grande doutor da igreja que ele foi", relata.

Também durante a programação, que simbolizou o encerramento da festividade na Casa do Pão de Santo Antônio, o Grupo Liberal foi agraciado com o “Diploma de Amigo do Pão de Santo Antônio”, concedida pela instituição, em agradecimento pelo apoio prestado em favor dos idosos que são acolhidos no espaço. Na ocasião, o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, recebeu a homenagem representando o presidente-executivo da empresa, Ronaldo Maiorana.