Missa em ação de graças celebra os 94 anos da Casa do Pão de Santo Antônio, em Belém

Uma missa em ação de graças, celebrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, foi realizada neste sábado (13) em comemoração aos 94 anos da casa de acolhimento de idosos Pão de Santo Antônio. A celebração ocorreu na capela da instituição, no bairro do Guamá, em Belém. “Essa é uma Casa aparentemente silenciosa. Não faz barulho na sociedade. Mas ela tem uma grande importância, porque cuida dos idosos, enfermos e cuida da sabedoria que está nos nossos idosos”, disse o arcebispo.

“Portanto, eu dou uma importância imensa à Associação do Pão de Santo Antônio, ao esforço da diretoria e dos benfeitores. Cada ano que é celebrado o aniversário procuro vir sempre que posso. É uma oportunidade de dar graças à Deus pela existência dessa obra e estimulá-la para que cresça cada vez mais e sirva a sociedade e à igreja e a todo povo”, afirmou Dom Alberto.

O “Pão de Santo Antônio” acolhe em torno de 70 idosos, explicou a diretora-presidente da instituição, Socorro Morgado. “Essa data é muito importante. Em 1930, teve uma senhora que tinha feito uma promessa para o seu esposo que estava com uma enfermidade e que ela passaria a acolher idosos. E, desde então, começou a instituição do Pão do Santo Antônio”, contou. “Em 1932, foram feitos os estatutos e já começou daí por diante seguir a casa, que até hoje está em funcionamento, com muito amor e carinho”, afirmou.

Diretoria da Casa do Pão de Santo Antônio com o arcebispo Dom Alberto (Marx Vasconcelos/Especial para O Liberal)

LEIA TAMBÉM:

Dos quase 70 idosos que estão na instituição, muitos deles estão na casa há muito tempo. “Temos idosos aqui com quase 100 anos de idade”, contou. Socorro Morgado também falou sobre a importância do “Pão do Santo Antônio” para a sociedade. “É muito importante porque hoje o idoso precisa de muito carinho, de muita atenção. Antigamente se pensava apenas em colocar o idoso em um abrigo e lá ele ficava, mas hoje o nosso sistema de trabalho não é assim. Nós queremos acolher o idoso e que ele viva nesta casa com dignidade e que também ele tenha toda a assistência possível aqui, com sessões de fisioterapia, aulas de hidroginástica, sessão com assistente social, alimentação balanceada, tem geriatra que faz consulta de rotina”, afirmou.

A senhora Maria Carmen Guimarães, 95, está na casa há 26 anos (Marx Vasconcelos (Especial para O Liberal))

"Gosto de tudo aqui”, diz dona Carmen, de 95 anos

Na capela, os idosos têm um momento de oração. “Aqui se vive em torno de oração, de acreditar que Deus existe, que Deus está presente aqui e que isto é um trabalho de Deus”, afirmou. “O Pão de Santo Antônio se mantém pela mensalidade que os idosos pagam e por colaboradores. Nós recebemos bastante doação porque é uma casa que tem um custo muito alto”, disse.

A senhora Maria Carmen Guimarães, 95, está na casa há 26 anos. “O Pão de Santo Antônio tem uma importância muito grande. Cuidar de idoso é uma graça de Deus. É preciso mesmo ser um chamado, porque não é todo mundo que está preparado para cuidar dos idosos”, disse. “Gosto de tudo aqui. Tudo, pra mim, é uma benção”, afirmou.

Ocirema de Oliveira Mota, 81, está há 16 anos na casa. “A casa oferece qualidade de vida ao idoso. Eu encontrei, aqui, o preenchimento para todas as minhas necessidades”, afirmou.

“Sempre fui ligada à família, mas tinha esse sonho de morar em comunidade. E encontrei aqui no ‘Pão’ o que eu queria. E vim por opção própria”, afirmou. “Aqui não é asilo. É uma instituição de longa permanência para idosos”, completou Ocirema. Além da missa, os idosos também participaram de um café da manhã especial.