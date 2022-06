Santo Antônio: Casa de acolhimento de idosos de Belém promove arraial no último dia de festividade

O último dia da Trezena de Santo Antônio, festividade alusiva ao dia do Santo Casamenteiro, foi nesta segunda-feira (13). A Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio iniciou as comemorações da data com uma missa celebrada por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém e seguiu com um arraial para os idosos que residem no local, contando com a participação do cantor regional Pinduca para animar a ocasião.

A programação na Casa começou no dia 31 de maio com uma celebração dedicada a Nossa Senhora. Além de homenagear o santo, a festa é uma forma de promover alegria e devoção aos mais de 60 idosos que são acolhidos. Maria do Socorro Morgado, presidente da instituição, explica que a integração entre os moradores é importante para o bem estar deles. “Aqui eles têm alimentação completa, atividades, atendimentos médicos, missas, novenas, todos os cuidados. É uma rotina de vida muito boa”, relata.

“Esta casa começou há 92 anos atrás, através de uma senhora que fez a promessa a Santo Antônio. Ela conseguiu e fundou a associação. Desde então, ela vem crescendo e acolhendo idosos. Foi em intenção a Santo Antônio, uma graça alcançada”, explica a presidente.

Maria do Socorro é presidente de instituição que acolhe mais de 60 idosos (Ivan Duarte / O Liberal)

O dia de comemoração contou com a presença do artista paraense Pinduca. Quem aproveitou o momento foi Pedro Santos, de 78 anos, morador da Casa desde 2019. Ele conta que a festividade é boa para desestressar e necessária para os idosos. “Aqui temos várias festas, é tudo sempre legal. Um outro mundo, a vida aqui é de paz, de orações. Eu estou muito feliz”, conta.