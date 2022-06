Santo casamenteiro: confira a programação de Santo Antônio em Belém

Nesta segunda-feira (13), a Igreja Católica celebra Santo Antônio, o santo junino padroeiro dos pobres, do matrimônio e das noivas. As homenagens serão realizadas nos bairros de São Brás, Batista Campos, Guamá, Campina, Val-de-Cães, Cidade Nova e na Ilha de Outeiro. Confira a programação em cada capela.

Capuchinhos

Na Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos, a festividade tem como tema "Santo Antônio e a beleza das virtudes: custódia da esperança e pregador da Verdade" e conta com oração do terço às 11h15 e às 17h45, trezena 11h45 e 18h15 e Santa Missa às 12h e 18h30, com programação cultural à noite. Haverá também missa com bênção dos pães às 7h, 12h e às 18h, seguida de procissão.

Toda programação é transmitida diariamente pelas redes sociais da paróquia .

Santo Antônio de Lisboa

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa a festividade tem o tema “Comunidade lugar de acolhida e perdão, de fraternidade e de festa” e conta com missas às 12h, 17h e 19h. Após a missa das 17h haverá a saída da procissão com a Imagem de Santo Antônio, partindo da Capela (rua dos Tamoios para Igreja matriz, na rua Fernando Guilhon). A programação será transmitida pelas redes sociais .

Santo Antônio de Pádua

Na Paróquia de Santo Antônio de Pádua a festividade tem o tema "Com Santo Antônio de Pádua, sereis minhas testemunhas". A programação conta com trezena às 18h30, seguida de Santa Missa e arraial com venda de comidas típicas, além de programação cultural. A festividade será transmitida pelas redes sociais .

Santo Antônio do Tucunduba

Na Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba a festividade tem o tema "Com Santo Antônio: 10 anos de evangelização, levando-nos a conhecer Jesus Cristo e tornando-nos discípulos missionários”. Será realizada uma Missa Solene, às 19h, seguida de arraial e programação cultural.

Capela Santo Antônio

Na Capela Santo Antônio – Centro de Evangelização a festividade começou às 7h com procissão saindo do Colégio Santo Antônio (Assis de Vasconcelos) para a Capela de Santo Antônio, onde terá Santa Missa. Haverá ainda missa às 12h e 19h, transmitida pelas redes sociais.

Comunidade Santo Antônio

Na Comunidade Santo Antônio, em Val-de-Cães, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, a festividade começa às 18h, com procissão pelas ruas dos conjuntos CDP e Providência. Na chegada haverá Santa Missa e programação cultural

Santo Antônio de Pádua

Na Comunidade Santo Antônio de Pádua, pertencente a Paróquia Imaculada Conceiçãoa festividade começará às 18h, com missa às 19h, seguida de programação cultural.

Serviço:

Programação de Santo Antônio

Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos

A partir das 11h45

Endereço: Travessa Castelo Branco,1541, São Brás

Paróquia Santo Antônio de Lisboa

A partir das 12h

Endereço: Rua dos Tamoios,1875, Batista Campos

Paróquia de Santo Antônio de Pádua

A partir das 18h30

Endereço: Praça Santo Antônio, 2212, Coqueiro

Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba

A partir das 19h

Endereço: Passagem Bom Jesus, 140, Guamá

Capela Santo Antônio – Centro de Evangelização

A partir das 7h

Endereço: Praça Dom Macedo Costa-Campina

Comunidade Santo Antônio

A partir de 18h

Endereço: conjunto Paraíso dos Pássaros- CDP, Val-de-Cães

Comunidade Santo Antônio de Pádua

A partir das 18h

Endereço: Bairro da Água Cristalina, na ilha de Caratateua-Outeiro