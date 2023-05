Trezena na casa Pão de Santo Antônio começa com missa e coroação de Nossa Senhora

Com uma missa celebrada por Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar de Belém, começou, na manhã desta quarta-feira (31), a Trezena de Santo Antônio, organizada pela Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, em Belém, e que se estenderá até 13 de junho. Durante a missa, houve a coroação de Nossa Senhora, por quem Santo Antônio tinha muita devoção.

Ao longo dos 13 dias dedicados ao santo casamenteiro e também das causas cotidianas, como a saúde, emprego e fartura, os fiéis vão participar de missas, procissão e arraial. A presidente da instituição, Socorro Morgado, disse que, no dia 13, haverá procissão e missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

“Essa casa tem uma grande devoção a Santo Antônio. Foi fundada em 1930. Foi uma promessa que uma senhora fez por uma grande graça alcançada. E ela começou a fazer o acolhimento dos idosos, que até hoje perdura. Nós temos 70 idosos na casa”, disse.

“É uma casa que tem 93 anos e acolhe os idosos com muito carinho. Sabemos que o trabalho é árduo, porque é uma casa que tem sete mil metros quadrados e precisa sempre de manutenção para que dê o melhor ambiente para eles”, afirmou.

Além do trabalho espiritual, também há terapia ocupacional, fisioterapia, hidroginástica, geriatra, que consulta duas vezes por semana, e nutricionista. “Temos um apoio muito grande aqui na casa. E as diretoras todas também são idosas. Temos mais de 60 anos e todas temos um trabalho totalmente voluntário. Doamos nosso trabalho para essa casa, que, acredito, é uma casa de Deus, porque, quando foi construída, tudo foi doado”, afirmou Socorro Morgado.

"Essa casa tem uma grande devoção a Santo Antônio", disse a presidente da instituição, Socorro Morgado

“É uma casa tão linda em que a gente se sente bem. A gente sente que, aqui, tem o amor de Deus”, completou. A terapeuta ocupacional Raphaella Loureiro disse que são realizadas atividades individuais e em grupo com os idosos que residem na casa. “Além de atividades sociais, com grupos externos que nos procuram”, contou. São atividades lúdicas, sociais, recreativas, físicas, estimulação cognitiva. “Tudo com foco na qualidade de vida e bem-estar para o maior nível de independência possível deles”, afirmou Raphaella Loureiro.

Dona Ocirema Mota tem 80 anos e há 15 reside na casa participou da programação. “Eu adoro. Participo de tudo. Gosto da movimentação, da parte religiosa, da história de Santo Antônio em si. Gosto de reviver isso”, disse. “Vim para cá por opção própria. Hoje em dia eu acho que as instituições de longa permanência, como é o ‘Pão de Santo Antônio’, constituem uma opção para aquele idoso que não quer mais morar só”, contou. “Eu gosto daqui, tem as atividades, a vida religiosa. Temos aqui tudo o que o idoso preciso”, disse dona Ocirema.

Dona Ocirema Mota tem 80 anos e há 15 reside na casa participou da programação. "Eu adoro. Participo de tudo. Gosto da movimentação, da parte religiosa, da história de Santo Antônio em si. Gosto de reviver isso", disse

Programação da Trezena de Santo Antônio

No dia 31 de maio, a Trezena começa às 8h45 na capela do Pão de Santo Antônio, momento em que a comunidade se reúne para dar início às orações que durarão por treze dias consecutivos. Após o período de oração, ocorre a Missa e Coroação de Nossa Senhora. Do dia 1º a 12 de junho, as orações e missas continuam sendo celebradas nos mesmos horários, às 8h45 e às 9h, respectivamente, na capela do Pão de Santo Antônio.

Já no dia 13 de junho, dia específico dedicado ao santo, ocorre uma procissão, a partir das 8h15, seguida de uma missa presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

À tarde, entrando pela noite, a programação encerra com o Arraial Junino do Pão de Santo Antônio, composto por atrações musicais e sorteio de prêmios. A festa ocorre na Estação das Docas, no Galpão 3, das 16h às 22h. Esta parte da programação tem entrada paga, no valor de R$ 25 (em dinheiro ou Pix).

A instituição Pia União do Pão de Santo Antônio informa que todo o dinheiro arrecadado no arraial será revertido para obras estruturais da casa.

31/05 - Trezena às 8h45; Missa às 9h;

01 a 12/06 - Trezena às 8h45; Missa às 9h;

13/06 - Procissão às 8h15; Missa com Arcebispo às 9h.

Local: capela do Pão de Santo Antônio

13/06 - Arraial Junino do Pão de Santo Antônio, das 16h às 22h;

Local: Estação das Docas, Galpão 3;

Entrada: R$ 25 (em dinheiro ou Pix).