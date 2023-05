Casa do Pão de Santo Antônio inicia Trezena em homenagem ao santo junino

O fim do mês de maio dá início às comemorações dos santos da quadra junina, segundo a tradição Católica. O primeiro deles, Santo Antônio, já tem atividade celebrativa marcada para começar na próxima quarta-feira, dia 31. A Trezena de Santo Antônio, organizada pela Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, em Belém, vai até o dia 13 de junho.

Ao longo dos 13 dias dedicados ao santo casamenteiro e também das causas cotidianas, como a saúde, emprego e fartura, os fiéis poderão participar de missas, procissão e arraial. A presidente da instituição, Socorro Morgado, comenta a importância social e religiosa da programação para os 70 idosos que vivem no local:

"A programação está ligada à fé da casa. A casa toda é muito devota a Santo Antônio. Na verdade, história da casa na verdade começou com uma promessa que uma senhora fez em 1930, que ela ia começar a acolher os idosos se o esposo dela fosse curado. Assim começou a casa. Lá é desenvolvido um trabalho sem fins lucrativos e tudo é doado", comenta.

Este ano, o arraial promovido pela instituição cobrará uma entrada de R$ 25 que, conforme explica Socorro, servirá para reparos estruturais na Pão de Santo Antônio. Ela também destaca os custos elevados de manutenção do local e, por isso, a participação das pessoas no evento é tão importante:

"No momento, nós estamos recuperando todo o muro da casa, porque ele rachou todo. Já fizemos reparos em algumas partes e agora estamos querendo terminar. É um custo muito alto. Além disso, uma instituição de longa permanência tem muitas obrigações: temos que ter cuidadores, enfermeiros, técnico de enfermagem, terapeuta e fisioterapeuta, instrutor de educação física, assistente social, geriatra e, todos os dias, alguma programação para nossos idosos. Cada idoso custa, em média, 3 mil reais", revela.

VEJA MAIS

Programação da Trezena de Santo Antônio

No dia 31 de maio, a Trezena começa às 8h45 na capela do Pão de Santo Antônio, momento em que a comunidade se reúne para dar início às orações que durarão por treze dias consecutivos. Após o período de oração, ocorre a Missa e Coroação de Nossa Senhora. Do dia 1º a 12 de junho, as orações e missas continuam sendo celebradas nos mesmos horários, às 8h45 e às 9h, respectivamente, na capela do Pão de Santo Antônio.

Já no dia 13 de junho, dia específico dedicado ao santo, ocorre uma procissão, a partir das 8h15, seguida de uma missa ministrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

À tarde, entrando pela noite, a programação encerra com o Arraial Junino do Pão de Santo Antônio, composto por atrações musicais e sorteio de prêmios. A festa ocorre na Estação das Docas, no Galpão 3, das 16h às 22h. Esta parte da programação tem entrada paga, no valor de R$ 25 (em dinheiro ou Pix).

A instituição Pia União do Pão de Santo Antônio informa que todo o dinheiro arrecadado no arraial será revertido para obras estruturais da casa de longa permanência que, hospeda cerca de 55 idosos em Belém.

Programação da Trezena de Santo Antônio

31/05 - Trezena às 8h45; Missa às 9h;

01 a 12/06 - Trezena às 8h45; Missa às 9h;

13/06 - Procissão às 8h15; Missa com Arcebispo às 9h.

Local: capela do Pão de Santo Antônio

13/06 - Arraial Junino do Pão de Santo Antônio, das 16h às 22h;

Local: Estação das Docas, Galpão 3;

Entrada: R$ 25 (em dinheiro ou Pix).