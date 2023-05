Consumidores de Belém começam a movimentar comércio em busca de roupas juninas

Com a proximidade do mês de junho, consumidores de Belém já movimentam o centro comercial em busca de artigos para as festas de São João. Embora a data, celebrada em 24 de junho, esteja longe, quem vai participar de quadrilhas já precisa correr atrás das roupas e acessórios para o dia. A reportagem de O Liberal visitou o comércio por volta das 12h desta quinta-feira (25) e notou que a principal busca tem sido pelas roupas.

Vendedora em uma loja voltada para o público feminino, Thalita Fernandes afirma que espera uma alta de até 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. O investimento em estoque, segundo ela, foi alto, e as consumidoras estão, desde o início de maio, movimentando as vendas de roupas em xadrez, tradicionais deste período.

“A nossa venda está sendo muito boa desde o comecinho do mês de maio. Os lojistas se organizam desde cedo, e quem trabalha com atacado tem comprado bastante para fazer a revenda. Já estamos aumentando a nossa expectativa. As vendas serão muito maiores neste ano, em relação ao ano passado”, comenta.

Procura

Os itens de vestuário mais procurados até agora são as blusas xadrez, seguidas pelos vestidos e shorts. “O nosso público é totalmente feminino. Temos blusas de R$ 18 e saia jeans de R$ 25, ou seja, a cliente já monta um look completo por menos de R$ 50”, destaca a vendedora. Ela ainda lembra que, mesmo levando apenas uma peça, as compradoras garantem o preço de atacado na loja. A partir deste fim de semana, o movimento deve crescer na empresa, segundo Thalita.

Outra loja visitada pela reportagem, que tem artigos variados, também aposta no vestuário neste ano. Diferente da primeira empresa, o foco desta eram as fantasias destinadas a quadrilhas, principalmente de crianças. Segundo a gerente Dominicke Silva, o movimento começou a crescer no início desta semana, com uma alta demanda por produtos relacionados ao São João.

“Agora investimos menos do que no ano passado, mas temos boas expectativas, porque estamos sentindo uma demanda grande, está saindo bastante, sendo muito procurado, principalmente por conta das escolas que vão fazer as festas mais cedo. Ainda esperamos vender bem nas próximas semanas, sempre tem festinhas de aniversário com esse tema”, afirma. Os preços variam de R$ 40 a R$ 180, em geral, mas o ticket médio fica perto de R$ 80, e também existem peças mais caras, feitas sob encomenda.

Compra

A costureira Elaine Barbosa, de 43 anos, estava no centro comercial em busca de roupas e acessórios para nove crianças. Ela coordena um projeto social em sua comunidade, no bairro da Sacramenta, e organiza uma quadrilha nos meses de junho - o objetivo não é participar de concursos, mas que os pequenos se divirtam. Ela esperava gastar cerca de R$ 800 com todos os itens.

“Hoje vim aqui procurar vestidos e estou pesquisando os acessórios de cabeça das meninas e meninos, até porque já estamos em cima e eu estou na correria. Eu achei os preços um pouco salgados, mas a gente vai pechinchando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, até achar algo em conta, que dê para levar para as crianças, afinal de contas são nove pares”, detalha.

Antes de ir até a loja, Elaine já tinha comprado alguns tecidos para levar a uma costureira e fazer os vestidos a mão - uma forma de economizar. “Eu sou costureira, mas, como eu trabalho, não tenho tempo de fazer as roupas, tenho outras costureiras que trabalham comigo e vão fazer”, diz.