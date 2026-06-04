Mobilização em apoio ao Museu de Arte de Belém (Mabe) será realizada na Cidade Velha

O Circular Campina Cidade Velha realiza sua 61ª edição neste domingo (7), com programações distribuídas pelos bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto. Além de ter uma grade extensa de atividades aberta ao público com exposições artísticas, apresentações musicais, oficinas práticas, caminhadas com guias, feiras de economia criativa, opções gastronômicas e programações direcionadas ao público infantil e familiar, o projeto ainda terá uma grande mobilização da sociedade e artistas.

Uma movimentação em apoio ao Museu de Arte de Belém (Mabe), que por conta de falta de gestão transparente agoniza por cuidados. A instituição responsável pela salvaguarda da memória artística na região amazônica.

VEJA MAIS

O ato, denominado “O Mabe pede socorro”, marca o lançamento de um abaixo-assinado que visa chamar a atenção para as condições atuais da instituição, com foco na necessidade de preservação de seu acervo e na manutenção de seu funcionamento regular.

O acervo do Mabe é composto por mais de duas mil obras, configurando-se como um patrimônio para a história, a arte e a cultura do Pará, da Amazônia e do Brasil.

A iniciativa de salvaguarda do museu alinha-se aos objetivos do Circular Campina Cidade Velha, movimento que atua há mais de dez anos na valorização, preservação e ocupação dos perímetros históricos e culturais da capital paraense.

Agende-se

Data: domingo, 7

Hora: 11h

Local: Em frente ao Mabe - Palácio Antônio Lemos - Praça Dom Pedro II, 2, Cidade Velha