Remo perde no TJD-PA e título do Parazão 2024 permanece com o Paysandu; veja mais

Na tarde desta segunda-feira (19), o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) analisou o pedido do Remo para impugnar a final do Campeonato Paraense 2024, disputada contra o Paysandu, e decidiu, de forma unânime, rejeitar o pedido azul marinho.

A decisão da corte não agradou aos azulinos e, segundo o advogado do clube, Gustavo Fonseca, o resultado já era esperado, bem como o recurso da decisão do TJD-PA junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"A condução do tribunal já indicava uma decisão favorável ao maior rival. No entanto, a defesa aponta a existência de precedentes que mostram que a interferência externa pode configurar erro de direito, justificando a anulação da partida", conta Fonseca.

"Para esclarecer: o Remo não está questionando um lance específico. Com a divulgação do vídeo completo do VAR, é possível notar que houve violação do protocolo, o que prova o erro de direito. A justificativa de falta de provas utilizada no julgamento de hoje é questionável. Que outras provas além do vídeo completo poderiam existir?", questiona o operador da lei.

Outro lado

Felipe Jacob Chaves, advogado do Paysandu, espera que a decisão do TJD-PA seja mantida, "garantindo o resultado obtido pelo Paysandu dentro de campo".

Entenda

Na primeira partida da final do Parazão deste ano, que terminou com a vitória do Paysandu por 2 a 0, o Remo solicitou a anulação do jogo, alegando que houve interferência do árbitro de vídeo (VAR) na decisão do árbitro central, Braulio da Silva Machado, o que, segundo o clube, configura um erro de direito.

O TJD-PA inicialmente acolheu o pedido do Remo, mas a liminar foi posteriormente suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após recurso apresentado pelo Paysandu. No dia 14 de abril, o Paysandu conquistou o título do Campeonato Paraense pela 50ª vez, com um placar agregado de 3 a 1.

Apesar da decisão em campo, a questão continua sendo discutida fora dos gramados. O TJD-PA manteve o resultado do primeiro jogo da final de 2024, confirmando a vitória bicolor.