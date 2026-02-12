Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG

O empate por 3 a 3 com o Remo, na Arena MRV, foi o ponto final da segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG. O treinador argentino foi desligado do comando técnico do clube nesta quinta-feira, após uma sequência de resultados irregulares no início da temporada.

O comunicado oficial foi divulgado no começo da tarde, após reunião realizada na Cidade do Galo. Segundo o clube, as partes chegaram a um entendimento para o encerramento do trabalho. Em nota, o Atlético agradeceu ao treinador.

“O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional”, informou.

A saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. Em 10 partidas na temporada atual, o Atlético soma apenas duas vitórias, além de sete empates e uma derrota. No Campeonato Brasileiro, a equipe empatou com Palmeiras e Remo, ambos em casa, e foi superada pelo Bragantino, fora. Já no Campeonato Mineiro, chega à última rodada da primeira fase sem depender apenas de si para avançar às semifinais. Até o momento, são duas vitórias e cinco empates na competição estadual.

Para o confronto diante do Itabirito, neste sábado, em Nova Lima, pela rodada final do Mineiro, o time será comandado pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves. O Galo precisa de uma combinação de resultados para garantir a classificação.

Sampaoli havia assumido o comando atleticano em setembro do ano passado, substituindo Cuca. Em 2025, levou o clube à decisão da Copa Sul-Americana, mas ficou com o vice-campeonato após derrota nos pênaltis para o Lanús, da Argentina. No Campeonato Brasileiro, o time encerrou a competição tentando se distanciar da zona de rebaixamento.

Ao todo, nesta segunda passagem, o argentino dirigiu o Atlético em 34 partidas, com 10 vitórias, 16 empates e oito derrotas. Em 2025, foram sete derrotas, nove empates e oito vitórias. No recorte da atual temporada, acumulou duas vitórias, sete empates e uma derrota.

Sampaoli já havia comandado o clube em 2020, quando esteve à frente da equipe em 45 jogos, somando 26 vitórias, nove empates e 10 derrotas, além da conquista do Campeonato Mineiro naquele ano.