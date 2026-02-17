Três dos quatro jogos das quartas de final do Parazão serão disputados no interior

O Campeonato Paraense se encaminha para a fase final, com as disputas do mata-mata. A primeira fase teve como protagonistas duas equipes do interior, Cametá e Capitão Poço, que fecharam em primeiro e segundo lugar, respectivamente. E, nas quartas de final, três dos quatro confrontos serão disputados fora da capital paraense.

O Cametá, campeão paraense em 2012, surpreendeu e foi líder da primeira fase, com 11 pontos. Assim, o Mapará Elétrico vai encarar o Santa Rosa, oitavo colocado, na próxima quinta-feira (19), pelas quartas de final.

A equipe cametaense busca manter o ritmo para avançar para a semi. A última vez que o time esteve na semifinal do Parazão foi em 2023. Naquele ano, o Cametá perdeu para o Remo, e o Águia de Marabá foi o grande campeão.

VEJA MAIS

Já o Remo, mesmo tendo sido o único invicto entre os classificados, não fez uma boa campanha na primeira fase e terminou na quinta colocação, atrás do Águia de Marabá. Por isso, na próxima quarta-feira (18), o Azulão será o mandante da partida. O jogo ocorre às 20h, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no sudeste do Pará.

Este será o terceiro encontro dos clubes só nesta temporada. Remo e Águia abriram o calendário do futebol brasileiro em janeiro. Os times se enfrentaram pela final da Supercopa Grão-Pará. O Leão Azul venceu por 2 a 1. Já no Parazão, as equipes se encontraram na terceira rodada e, mais uma vez, os azulinos venceram, desta vez por 3 a 0.

Outro jogo no interior é entre Capitão Poço e Castanhal. A partida será realizada no tradicional estádio Municipal José Rufino de Souza, o Rufinão, em Capitão Poço.

O Paysandu é o único clube de Belém que vai mandar o seu jogo. O time bicolor encara a Tuna Luso, que avançou para as quartas de final na sexta colocação, enquanto o Papão terminou na terceira posição. Assim, a partida será disputada na Curuzu.

O Bicola e a Águia Guerreira também se enfrentaram na primeira fase da competição. O clube cruzmaltino conseguiu uma vitória por 1 a 0 no fim da partida.

Confira os jogos das quartas de final do Parazão:

Águia de Marabá x Remo - 18/02 - 20h - Zinho de Oliveira

Capitão Poço x Castanhal -19/02 - 10h - Rufinão

Cametá x Santa Rosa 19/02 - 20h - Parque do Bacurau

Paysandu x Tuna Luso - 19/02 - às 20h - Curuzu