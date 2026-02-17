Três dos quatro jogos das quartas de final do Parazão serão disputados no interior Apenas o Paysandu, entre os times da capital, manda seu jogo nesta etapa do campeonato O Liberal 17.02.26 11h21 Times disputam a tão sonhada taça do Parazão (Fábio Will/ Especial para O Liberal) O Campeonato Paraense se encaminha para a fase final, com as disputas do mata-mata. A primeira fase teve como protagonistas duas equipes do interior, Cametá e Capitão Poço, que fecharam em primeiro e segundo lugar, respectivamente. E, nas quartas de final, três dos quatro confrontos serão disputados fora da capital paraense. O Cametá, campeão paraense em 2012, surpreendeu e foi líder da primeira fase, com 11 pontos. Assim, o Mapará Elétrico vai encarar o Santa Rosa, oitavo colocado, na próxima quinta-feira (19), pelas quartas de final. A equipe cametaense busca manter o ritmo para avançar para a semi. A última vez que o time esteve na semifinal do Parazão foi em 2023. Naquele ano, o Cametá perdeu para o Remo, e o Águia de Marabá foi o grande campeão. VEJA MAIS Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A Já o Remo, mesmo tendo sido o único invicto entre os classificados, não fez uma boa campanha na primeira fase e terminou na quinta colocação, atrás do Águia de Marabá. Por isso, na próxima quarta-feira (18), o Azulão será o mandante da partida. O jogo ocorre às 20h, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no sudeste do Pará. Este será o terceiro encontro dos clubes só nesta temporada. Remo e Águia abriram o calendário do futebol brasileiro em janeiro. Os times se enfrentaram pela final da Supercopa Grão-Pará. O Leão Azul venceu por 2 a 1. Já no Parazão, as equipes se encontraram na terceira rodada e, mais uma vez, os azulinos venceram, desta vez por 3 a 0. Outro jogo no interior é entre Capitão Poço e Castanhal. A partida será realizada no tradicional estádio Municipal José Rufino de Souza, o Rufinão, em Capitão Poço. O Paysandu é o único clube de Belém que vai mandar o seu jogo. O time bicolor encara a Tuna Luso, que avançou para as quartas de final na sexta colocação, enquanto o Papão terminou na terceira posição. Assim, a partida será disputada na Curuzu. O Bicola e a Águia Guerreira também se enfrentaram na primeira fase da competição. O clube cruzmaltino conseguiu uma vitória por 1 a 0 no fim da partida. Confira os jogos das quartas de final do Parazão: Águia de Marabá x Remo - 18/02 - 20h - Zinho de Oliveira Capitão Poço x Castanhal -19/02 - 10h - Rufinão Cametá x Santa Rosa 19/02 - 20h - Parque do Bacurau Paysandu x Tuna Luso - 19/02 - às 20h - Curuzu Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO futebol Três dos quatro jogos das quartas de final do Parazão serão disputados no interior Apenas o Paysandu, entre os times da capital, manda seu jogo nesta etapa do campeonato 17.02.26 11h21 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 Futebol Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira 16.02.26 18h35 Futebol Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A 16.02.26 17h38 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 2 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 3 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 4 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual