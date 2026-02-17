Al-Sadd x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela AFC Champions League Al Sadd e Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 17.02.26 12h00 Al Ittihad soma 4 pontos a mais que Al Sadd na Liga dos Campeões AFC (X/ @ittihad_en) Al Sadd x Al Ittihad disputam hoje, terça-feira (17/02), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Sadd x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad é o 5° colocado do Grupo B da Champions League da Ásia e acumula 4 vitórias, 3 derrotas, 18 gols marcados e 8 gols sofridos. Já Al Sadd está em 8° lugar nesse mesmo grupo e soma 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira Al Sadd x Al-Ittihad: prováveis escalações Al Sadd: Sem informações. Al Ittihad: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al-Sadd x Al-Ittihad Liga dos Campeões AFC Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Al Sadd Liga dos Campeões da AFC AFC Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL 2ª FASE Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março 17.02.26 22h48 Copa Libertadores da América 2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores 2 de Maio e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores Liverpool-URU e Independiente Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa do Brasil Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13