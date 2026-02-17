Al-Sadd x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela AFC Champions League

Al Sadd x Al Ittihad disputam hoje, terça-feira (17/02), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Sadd x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o 5° colocado do Grupo B da Champions League da Ásia e acumula 4 vitórias, 3 derrotas, 18 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Al Sadd está em 8° lugar nesse mesmo grupo e soma 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos.

Al Sadd x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Sadd: Sem informações.

Al Ittihad: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al-Sadd x Al-Ittihad

Liga dos Campeões AFC

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 13h