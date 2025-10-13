Segup coordena ações integradas de segurança para o clássico Re-Pa

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h30, desta terça-feira (14), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. Para garantir maior segurança e tranquilidade aos torcedores, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com os demais órgãos de segurança estadual e municipal, coordena o esquema de segurança com o reforço de mais de 1.500 agentes de segurança.

A partida, válida pela 32ª rodada da Série B, tem a expectativa de atrair cerca de 45 mil torcedores. Os portões do estádio e do estacionamento abrem a partir das 16h. O esquema montado para o maior clássico do Norte tem como objetivo garantir a ordem pública, mantendo os direitos das pessoas e do patrimônio, para dar maior tranquilidade ao público que for prestigiar a partida, pontua o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“O Re-Pa foi planejado pelos órgãos do Sistema de Segurança com antecedência. Serão empregados mais de 1.500 agentes, cada um atuando dentro das suas atribuições. A Polícia Militar ficará com o policiamento ostensivo. O Grupamento Aéreo também fará um patrulhamento aéreo com uso de drone", destacou o secretário.

Ualame Machado completou: "Quanto à mobilidade, os órgãos voltados para a questão do trânsito, a Segbel, através da Secretaria de Trânsito, o Batalhão do Policiamento Rodoviário e o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) farão o reforço de trânsito com orientações e fiscalizações", destacou. "Toda essa estratégia visa garantir mais tranquilidade às famílias e ao público em geral que vai até o estádio.”

Mais segurança e mobilidade

A estratégia de segurança engloba o reforço no policiamento ostensivo e fiscalização das vias de acesso, manutenção da ordem pública e segurança no estádio; o ordenamento do fluxo de trânsito para garantir maior fluidez; a agilidade no atendimento da população, bem como a presença da Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos, além da Delegacia de Atendimento à Mulher, no caso de registro de ocorrências e atendimento aos grupos vulneráveis e aos crimes contra a mulher.

As ações operacionais iniciam a partir das 12h, com reforço no policiamento no entorno do Mangueirão. Os portões estarão abertos ao público a partir das 16h. O Centro de Controle e Comando Operacional (CCO) do Mangueirão vai reunir os pontos focais de cada força, de onde será possível monitorar as imagens das câmeras instaladas no estádio e no entorno, agilizando as respostas às demandas operacionais, se necessário.

Área de ambulantes

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e a Guarda Municipal de Belém serão responsáveis pela orientação, controle e fiscalização dos ambulantes nas áreas externas ao estádio. Duas áreas foram planejadas para concentração permitida desses profissionais: do lado B, a calçada em frente ao Instituto Médico Legal (IML) e o acesso ao Regimento de Polícia Montada (RPMONT); pelo lado A, a calçada em frente ao Mangueirinho será destinada para esse fim.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e equipes da Ordem Pública da Segbel contarão com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para controlar e fiscalizar as áreas destinadas aos ambulantes, evitando ocupações em locais que prejudiquem a segurança das pessoas e a fluidez no trânsito.

Unidades Policiais

As unidades instaladas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, responsável pela preservação da ordem pública em grandes eventos, estarão em funcionamento com ações ostensivas e preventivas da Polícia Militar. Também atuarão a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, garantindo atendimento rápido e registro de ocorrências, se necessário.

Trânsito

Com atuação do Detran, Polícia Rodoviária e Segbel, haverá organização e fluidez do trânsito, visando a segurança viária.

Os órgãos destacam algumas alterações:

Na rodovia Augusto Montenegro, o BRT ficará fechado, da Rua da Marinha até a entrada do Ginásio Guilherme Paraense “Mangueirinho”;

Os condutores que estiverem transitando no sentido Entroncamento - Icoaraci deverão se manter na faixa da direita e, no semáforo da Alameda ‘Mangueirinho,’ poderão acessar o BRT para ter acesso ao estacionamento Lado A pelos portões da Alameda Mangueirinho e pelo Portão do Estacionamento do Mangueirão da lateral do Mangueirinho;

Os condutores que estiverem transitando sentido Icoaraci - Entroncamento poderão acessar os três portões do lado A;

Na avenida Centenário a partir da avenida Júlio Cesar até a avenida Mangueirão (Portão F do estacionamento) funcionarão em sentido único, e a Avenida Mangueirão (Portão F do estacionamento) até a Rodovia Augusto Montenegro funcionará em mão dupla com acesso apenas de veículos de passeio.

A Segup também desenvolverá ações voltadas à proteção das mulheres, por meio da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), com a divulgação do protocolo “Não se Cale” e canais de denúncia como a Delegacia da Mulher Virtual e o Totem de Atendimento à Mulher. A abordagem educativa aos torcedores vai destacar a importância da denúncia e do combate à importunação sexual em ambientes públicos.

Integração

Atuam na operação planejada as equipes da Segup, por meio das secretarias adjuntas Operacional e de Inteligência, Graesp e Ciop; Polícias Militar e Civil; Detran; Corpo de Bombeiros Militar e Seap; além de outros órgãos estaduais como a Seel, órgãos federais como a Polícia Federal, e municipais como a Guarda Municipal e a Segbel.