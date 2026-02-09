Capa Jornal Amazônia
Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução)

Um motorista de aplicativo, de 34 anos, foi preso em flagrante no último domingo, 8, em Ceilândia, Distrito Federal. Ele é suspeito de estuprar uma passageira de 17 anos durante o trajeto da corrida. A detenção ocorreu após a adolescente denunciá-lo à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A plataforma Uber, na qual o motorista era cadastrado, informou que seu perfil foi imediatamente desativado. A empresa declarou ainda que está colaborando com as autoridades na investigação do caso.

Como o crime aconteceu

O crime ocorreu no período da manhã. Conforme apurado pelo portal G1, que conversou com a vítima e sua mãe, a adolescente estava retornando para casa quando o motorista teria desviado da rota original.

O condutor teria cancelado a viagem e se dirigido a um local onde não havia sinal de celular. A jovem tentou enviar mensagens para sua mãe para pedir ajuda, mas as comunicações não foram enviadas devido à ausência de sinal.

Denúncia e prisão do suspeito

Após o crime, a adolescente foi deixada a cerca de duas residências de sua casa. A mãe relatou tê-la encontrado chorando e avistado o suspeito se afastando com o veículo. Ambas registraram uma denúncia formal contra o homem.

Com base nas descrições das características físicas do agressor e do veículo informado, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Em nota, a PMDF afirmou: "Após buscas em endereços relacionados ao autor, o homem foi localizado pouco tempo após o fato. O suspeito, de 34 anos, foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II)".

Posição da Uber

A Uber, em nota, lamentou profundamente o caso e classificou como "inaceitável qualquer tipo de assédio, violência ou má conduta sexual". A empresa reforçou que a conta do motorista foi desativada permanentemente.

A plataforma se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, conforme a legislação. A Uber também ressaltou que todas as viagens realizadas por seu aplicativo são cobertas por seguro.

Além disso, a empresa mantém uma parceria com a organização MeToo Brasil, oferecendo um canal de suporte psicológico a vítimas de violência sexual e assédio. Tanto o seguro quanto o suporte psicológico foram oferecidos à adolescente.

