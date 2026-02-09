Capa Jornal Amazônia
Mulher é encontrada morta dentro de casa nesta segunda-feira (9) no Jaderlândia, em Ananindeua

A vítima, Jéssica de Assunção Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta após informar a parentes que pretendia encerrar o relacionamento com o atual companheiro

O Liberal
fonte

Investigação deve apurar se morte por enforcamento ocorreu ou se houve violência antes do óbito. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma mulher identificada como Jéssica de Assunção Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (9) dentro da residência onde morava, no conjunto Jaderlândia, no bairro do Atalaia, em Ananindeua. A ocorrência foi registrada na polícia após o irmão da vítima procurar a delegacia para relatar que havia sido informado pelo ex-cunhado, Darley Sales, de que Jéssica teria se enforcado dentro da própria casa.

Na noite anterior, Jéssica teria comentado com um parente que pretendia encerrar o relacionamento com o companheiro. Ela foi deixada em casa por volta de 1h35 de segunda e, horas depois, familiares receberam a notícia da morte. No depoimento, o irmão afirmou que “havia se enforcado no quintal de casa após eles terminarem o relacionamento”.

Segundo Darley, os dois viviam juntos havia cerca de quatro anos e passavam por um processo de separação. Familiares afirmaram que, apesar da crise no relacionamento, não haviam sido relatados conflitos anteriores.

Ainda segundo as primeiras informações, o companheiro disse ter encontrado Jéssica desacordada no quintal, afirmando que a retirou do local e a levou para a cama na tentativa de reanimá-la. No entanto, os militares observaram marcas no pescoço dele, que podem indicar possível luta corporal antes da morte.

A Polícia Científica foi acionada ao local isolado para realizar a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Exames devem determinar a causa da morte. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher encontrada morta

polícia
Polícia
