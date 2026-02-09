Capa Jornal Amazônia
Ibama destrói avião e apreende ouro em operação contra garimpo ilegal entre Pará e Amapá

Ação na Estação Ecológica (ESEC) do Jari e na Floresta Estadual do Paru ocorreu entre os dias 3 e 8 de fevereiro

O Liberal
fonte

Aeronave modificada para o transporte e abastecimento do garimpo ilegal também foi destruída por equipes do Ibama e PF. (Divulgação IBAMA)

Um avião e maquinários pesados foram destruídos em uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio da Polícia Federal (PF), para combater a prática de garimpo ilegal na divisa entre os Estados do Pará e do Amapá, entre os dias 3 e 8 de fevereiro. A operação também apreendeu 217,5 gramas de ouro.

Os agentes estavam na Estação Ecológica (ESEC) do Jari e na Floresta Estadual do Paru, onde a exploração minerária é ilegal. No local, 43 mil litros de combustível também foram apreendidos. A ofensiva dos órgãos de proteção e segurança ocorreu na região conhecida como Floresta dos Angelins Vermelhos Gigantes, considerada uma das áreas com algumas das maiores árvores da Amazônia.

O espaço tem sofrido crescente pressão do garimpo ilegal, com 41 alertas de ocorrência já registrados em 2026, o que motivou a intensificação da fiscalização.

A concentração dos esforços ocorreu nas rotas de suprimento que abastecem o garimpo, como em aeródromos e portos de Tapeoara e Itacara, pontos cruciais para o transporte de máquinas e mantimentos.

Em uma das pistas de pouso, em Laranjal do Jari (AP), agentes conseguiram interceptar e inutilizar a aeronave do modelo Cessna 182P. De acordo com a PF, o avião foi modificado para transporte de cargas e carregada com suprimentos destinados aos garimpos.

A operação contabilizou no total a destruição de quatro escavadeiras hidráulicas, dois tratores, um avião e um caminhão; 17 embarcações, 13 motores de popa, seis quadriciclos e cinco geradores; e nove motores de garimpo.

A Estação Ecológica do Jari é uma Unidade de Conservação Federal de proteção integral, onde qualquer exploração mineral é proibida por lei. A ação do Ibama e da PF tem o intuito de proteger os ecossistemas essenciais da biodiversidade amazônica contra a expansão do garimpo ilegal na região.

