Ex-jogador do Águia de Marabá é uma das vítimas da chacina em Eldorado do Carajás

A Polícia Civil investiga a chacina registrada, no domingo (8), na zona rural de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. Uma das vítimas é o ex-jogador do Águia de Marabá Gilberto Rodrigues dos Santos, mais conhecido como "Bebezão". Segundo os portais de notícias da região, entre os quais Correio de Carajás e Pebinha de Açucar, a dinâmica dos crimes sugere uma ação coordenada e estratégica.

Os corpos foram distribuídos em dois veículos diferentes, localizados em pontos distintos da estrada, que é conhecida pelo difícil acesso. Eldorado fica a a 100 km de Marabá. Pela manhã, a Polícia Civil localizou uma caminhonete Toyota Hilux branca. Em seu interior, estavam os corpos de Rodrigo Teles da Silva e Tiago da Silva Souza.

O veículo pertence a Gilberto. Por volta das 16h30, enquanto os corpos das primeiras vítimas eram removidas, as autoridades localizaram um Volkswagen Polo branco, em cujo interior estavam os corpos de Gilberto, o "Bebezão", e Werbert Pereira Sousa, confirmando a quarta morte da chacina.

Segundo os relatos de familiares à Polícia Civil, Gilberto saiu de Marabá na manhã de sábado (7) conduzindo sua Hilux. Ainda conforme essa versão inicial, ele estava acompanhado de seus funcionários, que seguiam no outro veículo. O grupo tinha até a zona rural de Eldorado do Carajás para supostamente realizar a cobrança de uma dívida estimada em R$ 100 mil.

Como o ex-jogador não retornou e perdeu o contato com a família, um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado horas antes da localização dos corpos. Gilberto era figura conhecida no cenário esportivo regional. Ele atuou nas categorias de base do Águia de Marabá e era carinhosamente chamado de “Bebezão”, apelido que ostentava com orgulho em acessórios pessoais. Atualmente, possuía conexões familiares na região da Vila Brejo do Meio, onde a família de sua esposa é proprietária de terras.

Ainda segundo os portais de notícias da região, o padrão do crime - vítimas executadas dentro de veículos em pontos diferentes da mesma via - reforça a tese de emboscada. Para a polícia, os criminosos possivelmente monitoraram o trajeto das vítimas e coordenaram a abordagem. Os quatro corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará informa que, inicialmente, foi acionada pela Polícia Militar após a localização de dois corpos dentro de um veículo, na zona rural de Eldorado do Carajás. A equipe policial confirmou a ocorrência no local.

Em seguida, a Polícia Militar comunicou a localização de outros dois corpos, também encontrados no interior de outro veículo, em ponto distinto da mesma região, totalizando quatro vítimas. A Polícia Científica foi acionada para realizar as perícias nos locais e a remoção dos corpos. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, que atua para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação dos crimes.

A Polícia Científica do Pará informa que os corpos das quatro vítimas foram periciados na unidade de Marabá. Três já foram liberados, e é aguardada a chegada de familiares da quarta vítima para a liberação do quarto corpo.