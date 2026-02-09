Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ex-jogador do Águia de Marabá é uma das vítimas da chacina em Eldorado do Carajás

Além dele, outros três homens também foram mortos a tiros; Polícia investiga o caso

O Liberal
fonte

Uma das vítimas é o ex-jogador do Águia de Marabá Gilberto Rodrigues dos Santos, mais conhecido como "Bebezão" (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a chacina registrada, no domingo (8), na zona rural de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. Uma das vítimas é o ex-jogador do Águia de Marabá Gilberto Rodrigues dos Santos, mais conhecido como "Bebezão". Segundo os portais de notícias da região, entre os quais Correio de Carajás e Pebinha de Açucar, a dinâmica dos crimes sugere uma ação coordenada e estratégica.

Os corpos foram distribuídos em dois veículos diferentes, localizados em pontos distintos da estrada, que é conhecida pelo difícil acesso. Eldorado fica a a 100 km de Marabá. Pela manhã, a Polícia Civil localizou uma caminhonete Toyota Hilux branca. Em seu interior, estavam os corpos de Rodrigo Teles da Silva e Tiago da Silva Souza.

O veículo pertence a Gilberto. Por volta das 16h30, enquanto os corpos das primeiras vítimas eram removidas, as autoridades localizaram um Volkswagen Polo branco, em cujo interior estavam os corpos de Gilberto, o "Bebezão", e Werbert Pereira Sousa, confirmando a quarta morte da chacina.

Segundo os relatos de familiares à Polícia Civil, Gilberto saiu de Marabá na manhã de sábado (7) conduzindo sua Hilux. Ainda conforme essa versão inicial, ele estava acompanhado de seus funcionários, que seguiam no outro veículo. O grupo tinha até a zona rural de Eldorado do Carajás para supostamente realizar a cobrança de uma dívida estimada em R$ 100 mil.

VEJA MA IS:

image Dois homens são encontrados mortos dentro de caminhonete em zona rural de Eldorado dos Carajás
Uma das vítimas já teria sido dada como desparecida

image Homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em Eldorado do Carajás
Suspeito foi preso pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça

Como o ex-jogador não retornou e perdeu o contato com a família, um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado horas antes da localização dos corpos. Gilberto era figura conhecida no cenário esportivo regional. Ele atuou nas categorias de base do Águia de Marabá e era carinhosamente chamado de “Bebezão”, apelido que ostentava com orgulho em acessórios pessoais. Atualmente, possuía conexões familiares na região da Vila Brejo do Meio, onde a família de sua esposa é proprietária de terras.

Ainda segundo os portais de notícias da região, o padrão do crime - vítimas executadas dentro de veículos em pontos diferentes da mesma via - reforça a tese de emboscada. Para a polícia, os criminosos possivelmente monitoraram o trajeto das vítimas e coordenaram a abordagem. Os quatro corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará informa que, inicialmente, foi acionada pela Polícia Militar após a localização de dois corpos dentro de um veículo, na zona rural de Eldorado do Carajás. A equipe policial confirmou a ocorrência no local.

Em seguida, a Polícia Militar comunicou a localização de outros dois corpos, também encontrados no interior de outro veículo, em ponto distinto da mesma região, totalizando quatro vítimas. A Polícia Científica foi acionada para realizar as perícias nos locais e a remoção dos corpos. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, que atua para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação dos crimes.

A Polícia Científica do Pará informa que os corpos das quatro vítimas foram periciados na unidade de Marabá. Três já foram liberados, e é aguardada a chegada de familiares da quarta vítima para a liberação do quarto corpo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ex-jogador do águia de marabá é uma das vítimas de chacina em eldorado do carajás

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DENÚNCIA

Guardas municipais denunciam uso de coletes vencidos após ataque que matou dois agentes em Portel

Eles também relatam que trabalham em motocicletas e viaturas sucateadas

09.02.26 21h19

abuso

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

09.02.26 20h57

POLÍCIA

Idoso desaparecido é encontrado morto em terreno baldio em Santarém; cinco suspeitos são presos

​A principal linha de investigação aponta para latrocínio e ocultação de cadáver; dois dos detidos negam envolvimento

09.02.26 20h25

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa nesta segunda-feira (9) no Jaderlândia, em Ananindeua

A vítima, Jéssica de Assunção Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta após informar a parentes que pretendia encerrar o relacionamento com o atual companheiro

09.02.26 17h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

abuso

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

09.02.26 20h57

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa nesta segunda-feira (9) no Jaderlândia, em Ananindeua

A vítima, Jéssica de Assunção Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta após informar a parentes que pretendia encerrar o relacionamento com o atual companheiro

09.02.26 17h36

POLÍCIA

Barcarena: reféns são feridos com faca em assalto

Assaltantes foram presos

03.12.19 12h57

POLÍCIA

Idoso desaparecido é encontrado morto em terreno baldio em Santarém; cinco suspeitos são presos

​A principal linha de investigação aponta para latrocínio e ocultação de cadáver; dois dos detidos negam envolvimento

09.02.26 20h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda