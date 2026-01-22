Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em Eldorado do Carajás

Suspeito foi preso pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça

O Liberal
fonte

O homem, à esquerda, foi preso por suspeita de matar o próprio pai (à direita), em Eldorado do Carajás (Foto: Reprodução | Portal Pebão)

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter matado o próprio pai, em crime registrado na zona rural de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu no fim de semana e, segundo as investigações, o acusado foi à casa do pai portando uma arma de fogo, supostamente com a intenção de matar a própria esposa, que estava na residência.

Durante uma discussão, ainda segundo o portal Pebão, o homem tentou proteger a nora do ataque a tiros e acabou sendo atingido por um disparo que, conforme a versão apurada até o momento, teria sido efetuado pelo próprio filho. Após o baleamento, o suspeito fugiu, mas, depois, foi localizado e preso pela Polícia Civil. Ele foi conduzido à delegacia e se encontra à disposição da Justiça como principal acusado do crime.

VEJA MAIS:

image Homem é encontrado morto com marcas de tiros após desaparecer por três dias em Eldorado do Carajás
O corpo da vítima foi localizado na quinta-feira (8)

image Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Eldorado do Carajás
As circunstâncias do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

A princípio, o caso chegou a ser tratado como um possível tiro acidental. Mas essa hipótese foi posteriormente descartada pela polícia após a perícia e o avanço das investigações, que passaram a indicar a suspeita de uma tentativa de homicídio contra a companheira do acusado. A vítima foi identificada como Altamiro Alves Paulo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, mas não resistiu. O corpo dele foi sepultado nesta terça-feira (20).

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em eldorado do carajás

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em Eldorado do Carajás

Suspeito foi preso pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça

22.01.26 11h18

VIOLÊNCIA

Pedreiro é executado a tiros em área próxima ao rio Itacaiúnas, em Marabá

Marcos Pontes Pereira foi encontrado morto no bairro Novo Planalto; crime ocorreu no fim da tarde e segue sem autoria ou motivação esclarecidas pela polícia

21.01.26 21h59

Polícia

Homem é preso em flagrante por agredir companheira com prótese no braço em Soure

Suspeito foi detido pela Polícia Civil após a vítima procurar a DEAM com lesões e relatar agressões no interior da residência do casal

21.01.26 21h19

POLÍCIA

Operação Henriqueta prende cinco suspeitos por crimes contra grupos vulneráveis em Muaná

Ação da Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e realizou uma prisão em flagrante por violência sexual, doméstica e contra idoso

21.01.26 20h37

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ALERTA!

Usar o celular conectado à tomada: entenda os riscos que podem levar à morte

Especialista orienta sobre o perigo de acidentes e lista práticas simples para garantir a segurança

22.01.26 8h00

VIOLÊNCIA

Homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em Eldorado do Carajás

Suspeito foi preso pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça

22.01.26 11h18

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo marido com tiros de espingarda em Trairão

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (20)

21.01.26 11h19

homicídio

Mulher trans é presa por matar ex-namorada na frente do filho da vítima

Crime teria sido motivado por ciúmes; vítima morreu após ser levada para UPA

19.01.26 23h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda