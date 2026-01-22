homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em eldorado do carajás

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter matado o próprio pai, em crime registrado na zona rural de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu no fim de semana e, segundo as investigações, o acusado foi à casa do pai portando uma arma de fogo, supostamente com a intenção de matar a própria esposa, que estava na residência.

Durante uma discussão, ainda segundo o portal Pebão, o homem tentou proteger a nora do ataque a tiros e acabou sendo atingido por um disparo que, conforme a versão apurada até o momento, teria sido efetuado pelo próprio filho. Após o baleamento, o suspeito fugiu, mas, depois, foi localizado e preso pela Polícia Civil. Ele foi conduzido à delegacia e se encontra à disposição da Justiça como principal acusado do crime.

VEJA MAIS:

A princípio, o caso chegou a ser tratado como um possível tiro acidental. Mas essa hipótese foi posteriormente descartada pela polícia após a perícia e o avanço das investigações, que passaram a indicar a suspeita de uma tentativa de homicídio contra a companheira do acusado. A vítima foi identificada como Altamiro Alves Paulo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, mas não resistiu. O corpo dele foi sepultado nesta terça-feira (20).