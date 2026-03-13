Oitavo investigado por participação em ‘tribunal do crime’ é preso em Parauapebas

Um homem foi preso suspeito de fazer parte de um chamado “tribunal do crime” ligado a uma facção criminosa que atua em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação para deter o investigado ocorreu na quinta-feira (12). De acordo com as investigações, o preso teria participação na morte de Adriel Ribeiro dos Santos, encontrado morto na segunda-feira (9/3). Com a prisão dele, chega a oito o número de pessoas presas ou apreendidas por envolvimento no caso.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito teria participação no ‘tribunal do crime’ organizado por uma facção criminosa para julgar e executar pessoas consideradas inimigas ou que descumprem normas impostas pelo grupo. A captura do suspeito foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios, com apoio da Polícia Militar, por volta do meio-dia. Ele estava em uma casa localizada na Rua Eucalipto, no bairro Bom Jesus, na região da VS-10. Os policiais chegaram ao suspeito após receberem informações de que um dos envolvidos diretamente no homicídio estaria escondido no imóvel e armado.

Ao perceber a presença das equipes, o investigado tentou escapar pulando o muro nos fundos da residência. Durante a tentativa de fuga, ele chegou a lançar uma sacola para fora do quintal, mas acabou voltando para dentro do imóvel ao notar que havia policiais também naquele ponto. O investigado foi abordado e, com ele, os agentes encontraram uma arma de fogo que pode ter sido usada na execução do crime, além de entorpecentes. A sacola arremessada pelo suspeito também continha porções de drogas. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.