Ex-funcionário é preso suspeito de furto e estelionato após levar equipamentos de loja em Castanhal

Um homem investigado pelos crimes de furto e estelionato foi preso em Castanhal, no nordeste do Pará, na quinta-feira (12). A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), para cumprir um mandado de prisão. Segundo apurado pelas autoridades, entre os objetos subtraídos estão um kit de caixa amplificada, um violão e um subgrave, todos pertencentes à empresa.

As investigações tiveram início após o registro de boletim de ocorrência realizado pelos representantes legais de uma empresa, que informaram que um ex-funcionário do estabelecimento teria, supostamente, praticado os delitos durante o período em que trabalhava no local. Os representantes afirmaram que os furtos teriam ocasionado prejuízos consideráveis ao comércio.

Além disso, foi constatado que o investigado, aproveitando-se da confiança depositada em razão da função exercida, induzia clientes ao erro no momento da realização de transações comerciais, informando uma chave PIX de sua própria titularidade e direcionando para si valores que deveriam ser destinados ao estabelecimento.

Durante o curso das diligências investigativas, foi identificado que o investigado já possuía um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Goiás.

Diante das informações, a equipe policial realizou diligências para localizar o investigado, dando cumprimento à ordem judicial. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.