Homem é preso após usar foto do 'Sr. Barriga' para ameaçar e cobrar suposta dívida

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante o agiota Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, nesta sexta-feira (13), por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Luziânia (GO). A prisão ocorreu após os policiais identificarem que o criminoso utilizava uma foto do personagem Sr. Barriga, do seriado mexicano Chaves, em seu perfil do WhatsApp para ameaçar e "cobrar dívida" de uma vítima.

De acordo com as investigações, o agiota exigia diversas vezes por mensagem que a vítima pagasse suas dívidas que, na realidade, nunca haviam sido feitas. Na casa do criminoso, foram apreendidos pela Polícia: um simulacro de pistola do tipo airsoft, um soco inglês, uma máquina de choque, televisores modernos, geladeira de inox de três portas, fornos de embutir e uma motocicleta branca.

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Terrorismo e ameaças de morte

Com o intuito de amedrontar e aterrorizar a vítima, Wahlakison Lucas realizava chamadas de vídeo pelo WhatsApp exibindo armas de fogo para intimidá-la. Além disso, o criminoso chegava até a enviar vídeos gravados em frente ao portão de sua casa para mostrar que sabia onde ele morava e que conhecia, inclusive, os seus trajetos diários.

Em uma das ocasiões, o agiota também abordou a vítima em um espaço público e lhe proferiu diversas ameaças de morte com a exigência do pagamento dos valores. A situação estava tão preocupante que não era apenas a pessoa que Wahlakison Lucas ameaçava, mas toda a sua família que também não tinha nada a ver com as acusações do agiota.

A Polícia Civil de Goiás decidiu divulgar o nome do criminoso para que possíveis outras vítimas possam se identificar com a situação e denunciar o jovem que, inclusive, já possui condenação definitiva por roubo na justiça. Àqueles que desejarem fazer denúncia contra o agiota, podem entrar em contato, de forma completamente anônima, pelo WhatsApp do GEIC de Luziânia: (62) 98595-5330.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)