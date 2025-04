Mulher tem orelha mordida pelo ex-companheiro após cobrar pensão alimentícia

Uma mulher de 36 anos foi vítima de violência e teve a orelha mordida ao ser agredida pelo ex-companheiro, terça-feira (1°), na parte alta de Maceió (AL). O motivo? A cobrança de pensão alimentícia para comprar fraldas e leite para o filho.

O agressor causou um ferimento profundo na ex-companheira, que precisou de atendimento médico após pedir ajuda a uma viatura da Polícia Militar que estava próxima ao local do ocorrido. A vítima levou pontos.

Segundo a vítima, o ex parceiro nunca contribuiu financeiramente para o bebê e afirmava que "jamais a ajudaria". Durante a discussão, o agessor ameaçou chamar outras pessoas para agredi-la. Nervosa e com medo, segundo informações da polícia, a mulher jogou o celular dele na parede e isso fez com que o ex- companheiro mordesse a orelha dela.

O filho mais velho da mulher, de seis anos, presenciou toda a cena de agressão contra a mãe.

A mulher, após receber atendimento médico, foi encaminhada à delegacia para registrar a ocorrência da agressão. O ex-companheiro foi preso e levado à Central de Flagrantes da cidade.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo,sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)