Vendedora tem parte da orelha arrancada com mordida após cobrar dívida de cliente

Verifique se a pontuação está certa: Uma vendedora de 28 anos teve parte da orelha arrancada com uma mordida, depois de cobrar a dívida de uma cliente que teria comprado mais de R$ 1 mil em semi-joias. Apesar das semi-jóias terem sido vendidas pela vítima como autônoma, em um vídeo publicado nas redes sociais, Raylland Ferreira Barros diz as sequelas da agressão agora afetaram o trabalho na loja onde estava empregada, localizada no município de Araguaína, em Tocantins.

“Por volta das 9h, ela entrou na loja, e eu estava no balcão, tinha uma faquinha de serra no balcão que eu tinha usado para comer ovos. A minha reação foi pegar aquela faca antes de ela vir para cima de mim. Ela me bateu, eu bati nela e nessa história eu saí prejudicada, porque ela mordeu a minha orelha que arrancou um pedação. Vou ter de passar por cirurgia plástica”, relatou a vítima.

"É uma coisa que mexe comigo porque eu trabalho com semi-joias, então, eu preciso expor as minhas peças em mim, né? Preciso mostrar para as minhas clientes. Preciso tirar foto para mostrar o meu produto. Mas eu sei que tudo vai se resolver", contou Raylland no Instagram.

A vendedora ainda mostrou trechos da conversa que teria tido com a suspeita de 25 anos, onde após a cobrança, a mulher chega a dizer que "tu quiser esperar, espera. Se não quiser azar o seu. E se quiser tretar [brigar] comigo só 'bora' vê quem é mais louca".

A vendedora ainda mostrou trechos da conversa que teria tido com a suspeita de 25 anos (Instagram/ @rayllandf)

Segundo a PM, a suspeita chegou a fugir, mas foi encontrada após buscas na região. Ela foi levada para a 5ª Delegacia da Polícia Civil de Araguaína, onde foi autuada por lesão corporal.