Ex-boxeador Mike Tyson lança petisco de maconha em formato de orelha

Um dos maiores boxeadores da história, Mike Tyson virou empresário do ramo de maconha há algum tempo e surpreendeu o público esta semana o seu mais novo produto: um tira-gosto com sabor da erva, que é legalizada no estado da Califórnia. Porém, o que chamou mesmo a atenção foi o formato de orelha dado ao petisco – uma alusão a um dos momentos mais marcantes e polêmicos da história do ex-lutador. As informações são do jornal Lance.

Durante uma disputa pelo título mundial dos peso pesados, em 1997, Mike Tyson arrancou um pedaço da orelha do seu adversário, Evander Holyfield. Denominado 'Mike Bytes', o petisco virou assunto no mundo por relembrar a famosa cena.

Os negócios em geral com a maconha salvaram o lutador da falência. Segundo o ex-boxeador, as vendas mensais dos produtos relacionados a erva ultrapassam os R$ 6 milhões. Além da Califórnia, outros 11 estados americanos também tem a maconha legalizada.