Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Eldorado do Carajás

Jackson da Silva Cardoso, de 37 anos, foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (21), na Rua da Paz, no bairro Abaité, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. A vítima foi alvejada por aproximadamente dez disparos na porta de casa. As circunstâncias do crime são desconhecidas. Ninguém foi preso até o momento por envolvimento na morte de Jackson.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local e, em seguida, comunicou a Polícia Civil, que solicitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo até a cidade de Parauapebas. A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar o ocorrido.

Ainda conforme o Correio, Jackson era natural do município de Piçarra, onde viveu sua infância, e atualmente residia em Eldorado do Carajás. O corpo dele foi liberado aos familiares depois de ter sido submetido ao exame de necropsia. O corpo da vítima foi sepultado na cidade natal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.