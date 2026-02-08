Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois homens são encontrados mortos dentro de caminhonete em zona rural de Eldorado dos Carajás

Uma das vítimas já teria sido dada como desparecida

O Liberal
fonte

Corpos são encontrados dentro de caminhote em área rural no sudeste do estado (Divulgação)

Dois homens foram encontrados mortos dentro de uma caminhonete na manhã deste domingo (8), na região da Baguá, na localidade conhecida como Boca do Cardoso, na zona rural de Eldorado do Carajás. A identidade das duas vítimas não foram confirmadas. O caso foi registrado por volta das 9h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Científica.

VEJA MAIS

image Desabamento em mina de coltan no Congo deixa 200 mortos
O deslizamento foi provocado por uma chuva que atingiu a região. Ainda segundo o grupo, alguns corpos foram resgatados, mas ainda há desaparecidos


image Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê
Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante


image Corpos achados amarrados em SC são de quatro amigos que estavam desaparecidos
Eles foram encontrados amarrados em uma vala, em uma área de mata, no município de Biguaçu, na Grande Florianópolis

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a Polícia Militar (PM) localizou no veículo uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Arthur Nóbrega Gouveia e um boleto em nome de Gilberto Rodrigues dos Santos. Os militares foram acionados por um pecuarista da região que verificou uma caminhonete modelo Hilux parada próxima à sua propriedade desde a tarde de sábado (7).

O fazendeiro desconfiado entrou em contato com a polícia. Uma guarnição, que se deslocou até o local indicado, encontrou o veículo com as duas pessoas mortas, aparentemente vítimas de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada e preservada até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. O Instituto Médico Legal também foi acionado para os procedimentos de remoção e necropsia dos corpos. A Polícia Civil abriu uma investigação para chegar a autoria e motivação do crime.

A caminhonete pertencia a Gilberto Rodrigues dos Santos, que horas antes havia sido dado como desaparecido na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. O registro de desaparecimento foi feito pelo filho de Gilberto. Ele teria saído de casa por volta das 8 horas da manhã de sábado (7), para cobrar uma dívida de R$ 100 mil e não retornou. Os familiares não souberam informar quem seria o devedor de Gilberto.

De acordo com o familiar, não era comum que Gilberto ficasse sem dar notícias. Ele teria saído na caminhonete Toyota Hilux, que possui sistema de internet via satélite instalado, acompanhado de alguns empregados, que seguiam em outro carro, um VW Polo. Os dois corpos encontrados seriam dos empregados. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de participar de estupro coletivo em Marabá

Vítima procurou a polícia para fazer a denúncia poucas horas depois da ocorrência do crime

09.02.26 10h42

VIOLÊNCIA

Homem é preso por suspeita de incendiar a própria casa e agredir a companheira em Aveiro, no Pará

Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido pela guarnição e conduzido à delegacia

09.02.26 10h06

POLÍCIA

Executado enquanto dormia: jovem de 19 anos é morto a tiros dentro de casa em Castanhal

Lucas Travassos Silva morreu após sofrer vários disparos de arma de fogo enquanto estava deitado dormindo

08.02.26 19h47

Sem jogo

Torcedores do Paysandu são presos após confusão no Porto do Arapari, em Belém

Grupo vindo de Barcarena foi levado à delegacia horas antes do clássico RExPA pelo Campeonato Paraense

08.02.26 16h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de participar de estupro coletivo em Marabá

Vítima procurou a polícia para fazer a denúncia poucas horas depois da ocorrência do crime

09.02.26 10h42

VIOLÊNCIA

Homem é preso por suspeita de incendiar a própria casa e agredir a companheira em Aveiro, no Pará

Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido pela guarnição e conduzido à delegacia

09.02.26 10h06

PÂNICO

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

08.02.26 10h42

INTERVENÇÃO

Quatro suspeitos morrem após confronto armado com a PM em São Domingos do Capim

Ainda segundo a corporação, um dos envolvidos conseguiu fugir, havendo indícios de que esteja ferido por disparos

08.02.26 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda