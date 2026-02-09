Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por suspeita de incendiar a própria casa e agredir a companheira em Aveiro, no Pará

Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido pela guarnição e conduzido à delegacia

O Liberal
fonte

Um homem foi preso por suspeita de atear fogo na própria residência e agredir a companheira na comunidade do Trairinha, em Aveiro, no Pará (Foto: Paulo H. Carvalho | Agência Brasil (Imagem meramente ilustrativa)

Um homem foi preso por suspeita de atear fogo na própria residência e agredir a companheira na comunidade do Trairinha, na zona rural do município de Aveiro, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada de domingo (8).

Ainda segundo o Portal Giro, a Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência. Ao avistar os agentes, o suspeito tentou fugir correndo. Mas acabou detido pela guarnição. De acordo com a PM, o homem apresentava ferimentos na cabeça e estava ensanguentado, sendo necessário encaminhá-lo ao pronto-socorro do município de Brasília Legal, onde recebeu atendimento médico para sutura dos ferimentos.

Ainda conforme a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança do próprio acusado e da equipe policial. Após o atendimento médico, vítima e acusado foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aveiro para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

.
