Suspeito de homicídio tentado é preso em Aveiro

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Aveiro, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva a um homem pelo crime de homicídio tentado. A prisão ocorreu na quinta-feira (28).

O mandado, expedido pelo Judiciário de Aveiro, é referente ao crime ocorrido em 24 de agosto deste ano, o qual o suspeito estava na festa de aniversário da cidade e tentou contra a vida de outra pessoa, desferindo golpe de faca na vítima, que chegou a ser socorrida e encaminhada para o município de Itaituba onde precisou passar por diversas cirurgias​. A motivação para o crime é desconhecida.

Na ocasião do crime, não foi possível realizar a prisão em flagrante do suspeito, que fugiu do local. Após o trabalho de investigação e diligências da equipe policial de Aveiro, o homem foi capturado e conduzido para a delegacia. Atualmente, ele está à disposição do Poder Judiciário.