Dois homens são presos em flagrante por furto em Aveiro

Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de furto na cidade de Aveiro, localizada no sudoeste do Pará, no domingo (28). A operação, realizada pela Polícia Civil, conto​u com o apoio da Polícia Militar, e resultou na recuperação de diversos itens furtados.

VEJA MAIS

De acordo com informações da polícia, os suspeitos foram localizados após buscas intensivas. Entre os materiais recuperados estavam uma espingarda, cartuchos intactos, garrafas de bebidas e uma quantia em dinheiro.

Os homens foram encaminhados à delegacia, onde passaram por todos os procedimentos legais cabíveis. Agora, eles aguardam decisão do Poder Judiciário.