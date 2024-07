Mãe e filho são presos em flagrante por estelionato na Grande Belém

Selma Monteiro Sandin Costa, de 56 anos, e seu filho, José Fernando Sandin Farinha, de 31 anos, foram presos em flagrante pelo crime de estelionato, na manhã desta sexta-feira (19), no bairro da Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe da Seccional da Cidade Nova, após a vítima, um homem, relatar que havia emprestado a quantia de R$ 2.700,00 para a suspeita e, após o vencimento do prazo para quitação do empréstimo, Selma teria feito uma proposta ilícita, segundo as investigações.

A vítima informou que Selma havia sugerido a venda de 16 cheques-moradia do projeto “Sua Casa”, cada um no valor aproximado de R$ 7.800,00. Ela propôs que a vítima encontrasse compradores para os cheques, descontasse o valor que lhe era devido e devolvesse o restante para ela. Desconfiado da ilegalidade da oferta, a vítima procurou a Seccional da Cidade Nova e noticiou o fato à equipe policial.

A polícia montou uma operação para prender Selma, em flagrante, que ocorreu no momento em que ela entregava dois cheques-moradia para a vítima, na presença de um policial à paisana. Durante a entrega, Selma estava acompanhada de seu filho José Fernando, que também estava ciente do esquema criminoso, segundo a polícia.

No local, foram apreendidos talões de cheque-moradia e contratos do benefício assistencial em nome de terceiros. Ambos os envolvidos foram conduzidos para a Seccional da Cidade Nova para as providências cabíveis. Após as diligências de praxe, Selma e José Fernando foram colocados à disposição do Poder Judiciário.