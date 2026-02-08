Executado enquanto dormia: jovem de 19 anos é morto a tiros dentro de casa em Castanhal

Executado a tiros enquanto dormia, Lucas Travassos Silva, de 19 anos, teve a casa invadida por dois homens ainda não identificados, na madrugada de domingo (8), no município de Castanhal, nordeste do Pará. Após efetuarem vários disparos contra o jovem, os dois homens fugiram. A vítima ainda foi socorrida por familiares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar (PM), por volta das 3h deste domingo dois homens arrombaram a casa localizada na rua Vasco da Gama, bairro Jaderlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Eles entraram na casa e se dirigiram até a cama de Lucas Travassos e abriram fogo contra o rapaz que não teve nenhuma chance de reação.

Após a fuga dos criminosos, que não foram identificados, os familiares de Lucas ainda levaram o jovem com vida para a UPA do município. O jovem morreu na unidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada, por meio do Núcleo Integrado de Operações no Pará (NIOP), e esteve no local.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou confirmou o registro. "O caso foi registrado na Seccional Urbana de Castanhal. Investigações estão em curso para identificar e localizar os autores do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas ouvidas para completos esclarecimentos do fato", detalha a nota.