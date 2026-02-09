Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mais de 100 pessoas foram presas por descarte irregular de lixo em Belém em 5 meses, aponta Sezel

Nesta segunda-feira, um homem foi preso em flagrante enquanto jogava um guarda-roupa e um armário desmontado no no canal do Tucunduba

O Liberal
fonte

Crime foi registrado na manhã desta segunda (9) (Foto: Ascom Sezek)

Em pouco mais de 5 meses, mais de 100 pessoas já foram presas por descarte irregular de lixo em Belém, no período de setembro de 2025 até esta segunda-feira (9), conforme dados da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Na manhã desta segunda-feira, um homem identificado como Manoel Lucas Rodrigues Dalucio foi preso em flagrante enquanto jogava um guarda-roupa e um armário desmontado no no canal do Tucunduba, nas proximidades da passagem Brasília, onde as equipes da Sezel flagraram o descarte de móveis dentro do canal. 

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Terra Firme, e o carrinho de transporte utilizado foi apreendido e encaminhado ao depósito responsável. A operação de fiscalização da Sezel foi realizada em parceria com o Grupamento de Prevenção a Crimes Ambientais (GPA) da Guarda Municipal de Belém (GMB).

De acordo com o diretor de limpeza urbana da Sezel, Marcos Lopes, ações de prevenção, fiscalização e repressão ao descarte irregular de resíduos têm sido reforçadas, especialmente em canais e vias públicas, prática que, segundo ele,  prejudica o escoamento da água e contribui para alagamentos e problemas de saúde pública. “Montamos uma grande operação que envolve prevenção, recolhimento de resíduos e também o trabalho de repressão, em parceria com a Guarda Municipal, para enfrentar os infratores que insistem em lançar entulho e lixo nas ruas e, principalmente, nos canais de Belém”, detalha. 

“Esse trabalho já resultou em mais de 100 ocorrências, a maior parte com prisão em flagrante, porque se trata de crime ambiental. Esse trabalho vai continuar, especialmente nos pontos críticos, porque o lixo jogado nos canais provoca alagamentos, gera proliferação de insetos e prejudica toda a população”, acrescenta Marcos Lopes.

O secretário municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, Cleiton Chaves, destacou que as ações fazem parte de um planejamento permanente da Prefeitura para manter a cidade limpa e organizada. “Temos investido em limpeza, fiscalização e também em alternativas para o descarte correto, como ecopontos e ações de educação ambiental. Quando a orientação não é suficiente, a fiscalização atua e as prisões em flagrante mostram que esse trabalho está sendo levado a sério”, ressaltou o secretário.

Descarte correto 

Em Belém, há pontos autorizados para o descarte de resíduos e entulhos, como o Ecoponto, além do serviço do Disque Entulho, que faz o recolhimento de pequenos volumes mediante solicitação, por meio do número (91) 98405-3100.

O descarte irregular de lixo é crime ambiental, previsto pela Lei nº 9.605/1998, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa. A população pode denunciar casos de descarte irregular de forma anônima pelo número 153. A guarnição de prevenção planejada pela Sezel segue nas ruas para enfrentar o descarte criminoso de lixo em vias e canais da capital.

