Suspeito de ameaçar comandante da PM é morto em troca de tiros em Marituba nesta segunda-feira (09)

Um homem suspeito de ameaçar um comandando da Polícia Militar (PM) morreu nesta segunda-feira (09) em uma troca de tiros com policiais no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O suspeito identificado como Vitor Ferreira dos Santos, vulgo Vitinho, estaria portando um revólver calibre 32 e morreu após confronto com equipes do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Vitor estaria tentando assumir o controle do tráfico de drogas no município.

De acordo com a PM, o suspeito chegou a desafiar as forças de segurança e teria feito ameaças de morte aos policiais em vídeos gravados com integrantes de uma facção criminosa. Ele teria feito ameaças a coronel Lima Neto, comandante do 21º BPM. O suspeito começou a ser monitorado depois das ameaças, e foi localizado em poucos dias durante a ação policial. Vitor foi localizado no bairro União.

A polícia relata que quando Vitor Ferreira percebeu a aproximação das equipes tentou fugir efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram. O suspeito foi atingido e ainda chegou a ser socorrido pelos policiais militares que o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

Durante a ocorrência, a polícia apreendeu entorpecentes, uma balança de precisão e um cordão de ouro. Todos os materiais foram apresentados na delegacia. Vitor estaria tentando assumir a liderança de um grupo criminoso atuante na região e com o intuito de ganhar a confiança dos integrantes, ele emprestava armas que seriam usadas em crimes cometidos no município.

"Nacional que estava querendo criar territorialidade, querendo assumir o tráfico de drogas, mas nós conseguimos com ações pontuais, ações persistentes durante toda a semana fomos no encalço dele. Inclusive, ele estava mencionando várias vezes nomes de policiais nossos aqui como alvos das tentativas criminosas dele, inclusive comerciantes", declarou o comandando do 21º Batalhão da PM, coronel Lima Neto.

De acordo com coronel Lima Neto, Vitinho estava querendo fazer extorsões de comerciantes com a denominada "taxa do crime", mas foi localizado antes de conseguir se estabelecer. "Nós conseguimos com uma ação pontual, com cavalo de troia, com estratégia receber essa informação e adentramos. Ele empreendeu fuga dentro de um corredor, trocou tiros com as guarnições, e veio a óbito após essa injusta agressão", declarou o comandando do 21º Batalhão da PM, coronel Lima Neto.

A Polícia Civil informou que "as circunstâncias da intervenção são apuradas pela Delegacia de Decouville. O caso foi registrado na noite do domingo (08) e foram apreendidos no local um revólver calibre .38, munições, entorpecentes, apetrechos para tráfico e três aparelhos celulares. Perícias também foram solicitadas para auxiliar nas investigações".