O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso desaparecido é encontrado morto em terreno baldio em Santarém; cinco suspeitos são presos

​A principal linha de investigação aponta para latrocínio e ocultação de cadáver; dois dos detidos negam envolvimento

O Liberal
fonte

Idoso desaparecido é encontrado morto em terreno baldio em Santarém. (Reprodução/ redes sociais)

O idoso conhecido como Sabá, que est​ava desaparecido desde o último domingo (8), foi encontrado morto nesta segunda-feira (9) em um terreno baldio localizado entre as avenidas Curuá-Una e Turiano Meira, no bairro Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará. Cinco pessoas suspeitas de participação no crime foram presas poucas horas após a localização do corpo, sendo que duas delas negam qualquer envolvimento.

De acordo com o site O Impacto, o corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova rasa e apresentava sinais de carbonização. Os cinco suspeitos, entre eles uma mulher, foram apresentados pela Polícia Militar e encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso segue sob investigação.

Familiares relataram que Sabá foi visto pela última vez ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de um grupo de usuários de entorpecentes que costumava frequentar o terreno onde o corpo foi localizado. O desaparecimento causou estranhamento, já que, segundo a família, o idoso havia acabado de receber o benefício da aposentadoria e não tinha o hábito de passar a noite fora de casa.

O avanço das investigações ocorreu após familiares terem acesso a imagens de câmeras de segurança de um vizinho. As gravações mostram integrantes do grupo suspeito tentando entrar na residência de Sabá por volta das 4h da madrugada de segunda-feira. Eles estavam com as chaves do imóvel, mas a entrada foi frustrada pela presença de um cachorro.

A principal hipótese levantada pela família é de que o idoso já estaria morto no momento em que os suspeitos tentaram acessar a casa. A suspeita é que o corpo tenha sido incendiado e enterrado posteriormente, em uma tentativa de ocultar vestígios do crime.

Segundo O Impacto, a Polícia Civil trabalha agora para esclarecer a participação individual de cada um dos detidos. O caso deve ser enquadrado, inicialmente, como latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Idoso desaparecido é encontrado morto em terreno baldio em Santarém
Polícia
.
