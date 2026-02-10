Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois condutores morreram após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas

Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9)

O Liberal
fonte

Dois condutores morrem após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas. (Foto: Redes Sociais)

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na rodovia PA-124, na Vila de Aimorés, área rural de São João de Pirabas, no nordeste do Pará. Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9). De acordo com informações iniciais, houve uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas no momento em que uma forte chuva atingiu a região.

Conforme os relatos de condutores, com o impacto, os dois motociclistas morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como ‘Chari’, residente da própria Vila de Aimorés, e ‘Joãozinho’, cabeleireiro que morava no município de Salinópolis. Eles chegaram a ser socorridos, porém não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram oficialmente esclarecidas. Pessoas no local chegaram a comentar que a pista molhada em razão da chuva pode ter contribuído para a batida. Informações preliminares apontam ainda que os motociclistas não estariam usando capacete no momento da colisão, o que pode ter agravado as lesões. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades de trânsito, que devem esclarecer o ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte

colisão entre motos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE COM MORTE

Dois condutores morreram após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas

Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9)

10.02.26 9h45

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros por dupla de moto em Dom Eliseu

O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Vila São Paulo

10.02.26 8h41

DENÚNCIA

Guardas municipais denunciam uso de coletes vencidos após ataque que matou dois agentes em Portel

Eles também relatam que trabalham em motocicletas e viaturas sucateadas

09.02.26 21h19

abuso

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

09.02.26 20h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros por dupla de moto em Dom Eliseu

O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Vila São Paulo

10.02.26 8h41

abuso

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

09.02.26 20h57

ACIDENTE COM MORTE

Dois condutores morreram após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas

Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9)

10.02.26 9h45

DENÚNCIA

Guardas municipais denunciam uso de coletes vencidos após ataque que matou dois agentes em Portel

Eles também relatam que trabalham em motocicletas e viaturas sucateadas

09.02.26 21h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda