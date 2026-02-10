Dois condutores morreram após colisão entre motociclistas em São João de Pirabas

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na rodovia PA-124, na Vila de Aimorés, área rural de São João de Pirabas, no nordeste do Pará. Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (9). De acordo com informações iniciais, houve uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas no momento em que uma forte chuva atingiu a região.

Conforme os relatos de condutores, com o impacto, os dois motociclistas morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como ‘Chari’, residente da própria Vila de Aimorés, e ‘Joãozinho’, cabeleireiro que morava no município de Salinópolis. Eles chegaram a ser socorridos, porém não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram oficialmente esclarecidas. Pessoas no local chegaram a comentar que a pista molhada em razão da chuva pode ter contribuído para a batida. Informações preliminares apontam ainda que os motociclistas não estariam usando capacete no momento da colisão, o que pode ter agravado as lesões. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades de trânsito, que devem esclarecer o ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.