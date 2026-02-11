Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem de 29 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Surubiú, em Alenquer

Ele participava de uma pescaria com amigos quando entrou em área mais funda do rio e submergiu

O Liberal
fonte

Jovem de 29 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Surubiú, em Alenquer. (Reprodução/ redes sociais)

Um jovem de 29 anos, identificado apenas como Emerson, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (10), após desaparecer nas águas do rio Surubiú, no município de Alenquer, no oeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela Defesa Civil, Emerson estava desaparecido desde a tarde de domingo (8). Ele participava de uma pescaria com amigos e, segundo relatos, também consumia bebida alcoólica durante o encontro. O grupo havia pescado peixes com o uso de malhadeira e preparava o almoço às margens do rio.

Em determinado momento, Emerson teria ido até uma área mais funda do rio para buscar água e colocar em uma garrafa com gelo. Foi nesse instante que ele submergiu e não foi mais visto.

As buscas foram realizadas até que, na tarde desta terça-feira, o corpo foi localizado por um familiar da vítima. A identificação foi feita a partir de um anzol que estava preso ao corpo.

Após o resgate, o corpo foi removido para os procedimentos necessários e, posteriormente, liberado para velório e sepultamento.

