Três casos de violência doméstica são registrados em Parauapebas no fim de semana

Três casos de violência doméstica, em que os suspeitos foram presos, ocorreram durante o fim de semana em Parauapebas, no sudeste do Pará. As ocorrências envolveram situações de agressão física, ameaças e conflitos no âmbito familiar, tendo como vítimas mulheres.

A primeira ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (23), no bairro Liberdade II. Policiais foram acionados para averiguar uma discussão entre um casal em uma residência localizada na Rua Lima Sobrinho. Após ouvir o relato da mulher sobre os desentendimentos ocorridos no interior do imóvel, ambos foram encaminhados para a adoção das medidas legais cabíveis.

Já no sábado (24), uma nova situação mobilizou a polícia no bairro Raio do Sol. Uma mulher denunciou que o irmão teria agredido a própria mãe e a companheira, além de danificar uma motocicleta. Ao notar a chegada da equipe policial, o suspeito tentou escapar, mas foi alcançado após perseguição. Ele apresentava sinais de embriaguez e comportamento exaltado, sendo conduzido à delegacia.

Horas depois, ainda no sábado (24), outra ocorrência foi registrada no bairro Morada Nova. Os policiais foram informados por moradores a respeito de um ataque com faca. No local, os policiais constataram que uma mulher havia ferido o companheiro no ombro. Em depoimento, ela afirmou que agiu para se defender de uma possível agressão. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Parauapebas e, após receber atendimento médico, o casal foi apresentado à autoridade policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.