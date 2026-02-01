Mulher é suspeita de atear fogo no companheiro dela, em Marabá

Uma mulher é suspeita de atear fogo no companheiro dela, no município de Marabá, no sudeste do Pará. A tentativa de homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (30), na Praça Duque de Caxias, na Marabá Pioneira.

Familiares da vítima procuraram a 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil para registrar ocorrência. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a principal suspeita do ataque é a companheira dele, identificada até o momento apenas pelo apelido "Negona". Conforme essas primeiras informações, a mulher, que estaria em situação de rua e seria dependente química, jogou gasolina sobre o corpo do homem enquanto ele dormia, ateando fogo em seguida.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde permanece em estado grave e inconsciente, aguardando transferência para Belém. A Polícia Civil realizou as diligências preliminares, incluindo a solicitação de exame de lesão corporal.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional de Marabá apura o caso. Equipes fazem buscas pela suspeita da tentativa de homicídio, que já foi identificada. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.