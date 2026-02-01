Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é suspeita de atear fogo no companheiro dela, em Marabá

O homem foi socorrido e está hospitalizado; estado dele é grave

O Liberal
fonte

A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio ocorrida em Marabá (Foto: Arquivo pessoal | O Liberal (Imagem meramente ilustrativa))

Uma mulher é suspeita de atear fogo no companheiro dela, no município de Marabá, no sudeste do Pará. A tentativa de homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (30), na Praça Duque de Caxias, na Marabá Pioneira.

Familiares da vítima procuraram a 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil para registrar ocorrência. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a principal suspeita do ataque é a companheira dele, identificada até o momento apenas pelo apelido "Negona". Conforme essas primeiras informações, a mulher, que estaria em situação de rua e seria dependente química, jogou gasolina sobre o corpo do homem enquanto ele dormia, ateando fogo em seguida.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde permanece em estado grave e inconsciente, aguardando transferência para Belém. A Polícia Civil realizou as diligências preliminares, incluindo a solicitação de exame de lesão corporal.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional de Marabá apura o caso. Equipes fazem buscas pela suspeita da tentativa de homicídio, que já foi identificada. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher é suspeita de atear fogo em companheiro em marabá

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

LUTO

Prefeitura de Oeiras do Pará decreta luto pela morte, em Belém, de ex-vereador Josiel Maciel

Ele foi baleado no estacionamento de uma lojas do Grupo Líder

01.02.26 20h37

ABANDONO

Guarda Municipal encontra crianças abandonadas e trancadas em casa em Parauapebas

Elas estavam chorando e pedindo água e comida, segundo informações dos agentes

01.02.26 19h04

VIOLÊNCIA

Mulher é suspeita de atear fogo no companheiro dela, em Marabá

O homem foi socorrido e está hospitalizado; estado dele é grave

01.02.26 18h12

CRIME

Empresário é assassinado a tiros em fazenda de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste paraense

O crime ocorreu na tarde deste domingo; motivação e autoria do crime são desconhecidas

01.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

MORTE DE POLÍTICO

Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém

Crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na rodovia Augusto Montenegro

31.01.26 22h13

Polícia

Supermercado lamenta morte de empresário em nota divulgada neste domingo (1º)

Rede de Supermercados divulga nota de solidariedade à família de empresário e educador, vítima de latrocínio em Belém

01.02.26 12h19

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

Polícia

Homem é assassinado a tiros no Portal da Amazônia neste domingo (1º)

Polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência do crime e investigação seguirá pela Delegacia de Homicídios

01.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda